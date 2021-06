Se billedserie For første gang i over 50 år er der fundet unger af den hvidfinnede ferskvandsulk, og det er sket i Susåen. Foto: Næstved Kommune

Første ulkeunger i Danmark i 50 år er fundet i Susåen

Næstved - 24. juni 2021

Den hvidfinnede ferskvands ulk uddøde i Danmark i 1960'erne, og dengang levede den kun i Susåen på Sjælland.

Men nu har forskere fra Statens Naturhistoriske Museum været nede og dykke i Susåen og her kunnet konstatere, at nogle af de godt 1.300 ulke, som Næstved Kommune satte ud i 2018, 2019 og 2020, har taget deres nye hjem til sig og formeret sig.



De små unger er ca. 1,5 cm lange, og de er blevet godt passet af deres fædre. Hos ulkene er det nemlig hannen, der passer æggene. Når hunnen har lagt æggene i et lille hulrum på undersiden af en sten, er det hannen, der sørger for dem, ved at vifte iltrigt vand hen over dem, indtil de klækker. De voksne ulke bliver 6-8 cm lange og kan blive op til 10 år.

Et renere vandløb Når ulken ser ud til at klare sig så godt i Susåen, skyldes det efter alt at dømme, at vandet er blevet meget renere, fordi spildevand fra by og land renses, inden det kommer ud i åen.

- Det er jo en fantastisk glædelig nyhed, at indsatsen for et bedre vandmiljø i Susåen har båret frugt, siger formand for Teknik og Miljøudvalg Helle Jessen (S) og fortsætter:

Hun mener, at ulkeungerne er det første konkrete bevis på, at kommunens satsning på at få mere liv i Susåen har båret frugt.

- Vi kan faktisk vende udviklingen og stoppe tabet af biodiversitet i vores natur, når vi gør en indsats, siger hun.

Den hvidfinnede ferskvands ulk er værtsfisk for larven, der senere bliver til den tykskallede malermusling. Foto: Næstved Kommune

For at sikre mere liv i Susåen går man nu også i gang med at forbedre strømforhold ved for eksempel at variere bunden med sten og grus. Man vil også plante flere træer langs åen, så der kommer vekslende skygge, og man er allerede mere opmærksom på en skånsom vandløbsvedligeholdelse.

Ulken som værtsfisk Det er ikke tilfældigt, at det er den hvidfinnede ferskvandsulk, som er sat ud i Susåen. Den indgår i indsatsen for at bevare endnu en truet dyreart - nemlig den tykskallede malermusling.

Muslingen er afhængig af enten ulken eller fisken elritsen for at kunne formere sig. En musling begynder livet som et æg, når ægget klækker bliver det til en frit svømmende larve, og endelig bliver larven til en rigtig musling med to skaller.

For at muslingen kan udvikle sig fra larve til voksen musling, skal den sidde på en af fiskenes gæller, og få den nødvendige næring. Hvis den ikke finder en fisk, dør den.

Man regner med, at der kun findes ganske få eksemplarer af den tykskallede malermusling på Sjælland, og den er stærkt truet i resten af verden. Derfor har EU givet penge til at bevare og redde muslingen.

Næstved, Faxe, Ringsted og Sorø kommuner arbejder på at redde den tykskallede malermusling via et EU-Life projekt.

Læs mere om projektet på www.uclife.dk

Det var dykkere fra Statens Naturhistoriskemuseum, som opdagede den lille fisk i Susåen. Foto: Næstved Kommune

