Artiklen: Første tur til stranden: Et skævt stand-up-show

Første tur til stranden: Et skævt stand-up-show

Fredag den 13. november har komiker Oliver Ljunggren premiere på sit første one-man-show, der hedder Et Skævt Stand-up Show. Tæppet falder på The Beach, og det er gratis at komme ind.