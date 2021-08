Se billedserie Eleverne på den nye erhvervslinje skal ud i det virkelige liv og se, hvad fagene i skolen kan bruges til. Første besøg gjaldt Ropox, hvor de her får fortalt om, hvordan en laserskærer virker. Fotos: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Første stop på Linje E

Næstved - 12. august 2021 kl. 07:07 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Det hjælper gevaldigt at have lidt forståelse for matematik, hvis man skal programmere en laserskærer, som skal udnytte en stålplade bedst muligt.

- Og det er en kæmpe styrke, at matematik her bliver brugbart og konkret, siger Ole Hilden, Næstved Kommunes erhvervsplaymaker, som også har været ind over kommunens første erhvervslinje, 9.E på Ellebækskolen,

Fra ufaglært til ingeniør Mandag var der premiere på den nye linje, og allerede tirsdag var klassen på sit første besøg i det virkelige arbejdsliv hos Ropox/ All Steel.

Hos All Steel er der 35 ansatte i produktionen, som laver ståldele til Ropox' hæve-sænke møbler til blandt andre ældre og handicappede.

- Men vi laver også dele til alle mulig andre virksomheder, fortæller produktionschef Jan Buk-Mortensen, som viser rundt og fortæller sammen med produktionslederen Kresten B. Jensen. Artiklen fortsætter under billedet.

Det kræver noget kendskab til matematik, hvis man selv skal lave programmerne til laserskærerne. Foto: Jens Wollesen

Her er ansat alt fra ufaglærte til ingeniører, og hos All Steel uddanner man selv industriteknikere og -operatører samt smede.

- Og selv som ufaglært kan man godt nå langt, hvis man har interessen for at lære at betjene maskinerne, siger Kresten B. Jensen til eleverne.

Hvad kan jeg blive Besøgene er tænkt som input til, hvad man også kan blive.

- Det er muligt, man på forhånd har en idé om, at man vil være mekaniker, men eleverne i klassen har forpligtet sig til at være åbne og interesserede også i de andre uddannelser, siger Marie Schomann Christiansen, pædagogisk udskolingsleder på Ellebækskolen og en af idékvinderne bag erhvervslinjen. Artiklen fortsætter under billedet.

- Jeg vil gerne se, hvad der er af muligheder, inden jeg beslutter mig for, hvad jeg vælger, siger Mohammed Brik om, hvorfor han har valgt erhvervslinjen. Foto: Jens Wollesen

En del af eleverne har på forhånd tænkt, at de skal være bager eller konditor, automekaniker, elektriker, anlægsgartner, pædagog, IT eller Sosu, kok, frisør eller negletekniker og håndværker af en slags. Andre bruger erhvervslinjen til afklaring.

Alvorligt lyssværd Blandt de mere kuriøse spørgsmål under rundvisningen er, om All Steel også laver lyssværd.

Det gør de ikke: - Men strålen i sådan en laserskærer er et ret alvorligt lyssværd. strålen er så kraftig, at den sagtens kan skære en finger af. Det er derfor, der er nødstop på sådan en maskine, forklarer Kresten B. Jensen. Hvis nogen overskrider de gule linjer på gulvet rundt om maskinerne, så stopper de automatisk. Artiklen fortsætter under billedet.

- Det er sjovt at komme rundt og se noget forskelligt, siger Mads Skov Pedersen, som pt. dog er ret sikker på, at han vil være elektriker. Foto: Jens Wollesen

På et kursus i udlandet har han også set en få skudt hul gennem hånden af en laserstråle, fordi vedkommende ikke overholdt sikkerhedsforskrifterne. Så man skal have respekt for arbejdet.

Alternativer Her er også forskellige bukkemaskiner, og eleverne prøver at håndtere en knap 10 kilo tung del til en af dem.

Når All Steel skal lave større ordrer af bestemte emner vil de ofte få deres eget værksted til at fremstille specialværktøj til bukkemaskinen, så det bliver nemmere og hurtigere at lave det.

- Det er derfor, vi kan trække produktion hjem både fra Sydeuropa og Kina, forklarer Kresten B. Jensen eleverne. Artiklen fortsætter under billedet.

Det her stykke værktøj vejer »kun« knap 10 kilo og er specialudviklet i Ropox eget værktøjs- og udviklingsværksted til brug i en af bukkemaskinerne. Foto: Jens Wollesen

I rørafdelingen har en smed sine udfordringer med et aluminiumsrør, et andet sted ser de en robot i aktion.

- Det er sindssygt vigtigt at være med til at uddanne de unge og at vise dem, at der er alternativer til at gå gymnasievejen, siger Jan Buk-Mortensen. Og der er mangel på unge, som vil være håndværkere.

- Vi skal dog ikke klage, da mange kender os og søger læreplads her, tilføjer han.

Efter formiddagens besøg på Ropox venter en snak med uddannelsesvejlederen efter frokost. Artiklen fortsætter under billedet.

- Kom bare. Der er plads til flere virksomheder i vores skole-virksomhedssamarbejde, siger Næstved Kommunes erhvervsplaymaker Ole Hilden. Virksomhederne deltager ved som her at tage imod klasser på virksomheden, tage folkeskoleelever i praktik og komme ud på skolerne og holde oplæg. Foto: Jens Wollesen

Sjove tirsdage Spredt ud over skoleåret kommer flere besøg på lokale virksomheder, ligesom 10 tirsdage kommer til at foregå på ZBC og 20 på EUC.

Håndværkerne får skoledelen af deres uddannelse på EUC, så her kan de blive klogere på alt fra mekaniker til tømrer.

- Og ZBC er med, da erhverv skal forstås bredere end kun håndværksfagene, pointerer Marie Schomann Christiansen. Her skal de have valgfaget teknologiforståelse og blive klogere på uddannelser til fag som kok, slagter og Sosu.

- Jeg tror, at vi kommer til at se mere af den her slags tilbud i folkeskolen, siger Ole Hilden.

Dennis Lund Nilausen er operatør på en af bukkemaskinerne på All Steel. Han har tidligere været i produktionen på Novenco, hvor han også styrede en bukkemaskine. Foto: Jens Wollesen