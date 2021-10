Se billedserie Borgmester Carsten Rasmussen og Morten C. Henriksen-direktør Hans Erik Jensen stak i fællesskab de første spader i jorden. Fotos: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Første spadestik til svømmehallen blev forsinket 14 dage af jurister

Næstved - 11. oktober 2021 kl. 15:42 Af Esben Thoby

- Det er Næstveds største investering i én bygning nogensinde - og jeg kan ikke forestille mig, der nogensinde kommer noget større end denne.

Sådan lød det fra borgmester Carsten Rasmussen (S), da han mandag tog et historisk første spadestik til den kommende svømmehal i Stenlængegård-området til 222 millioner kroner. Det gjorde han sammen med Hans Erik Jensen, administrerende direktør hos entreprenør Morten C. Henriksen.

Entreprenørs problem Spadestikket skulle egentlig have fundet sted for to uger siden, men det er blevet forsinket af kommunens og entreprenørens jurister. Man skulle fra begge parter være sikre på, at den aftalte pris kunne holde. Den seneste tids massive prisudvikling på byggematerialer har nemlig bekymret.

- Nu har entreprenøren bekræftet, at kontrakten holder inden for den økonomiske aftale. Skulle priserne blive ved med at stige, så er det entreprenørens problem. Dermed ikke sagt, at der ikke kan komme udfordringer undervejs, og det er vi klar til at have en løbende dialog omkring. Vi er klar til at være løsningsorienterede, siger Carsten Rasmussen, der understreger, at Næstved Kommune har et godt forhold til Morten C. Henriksen.

Her er direktør Hans Erik Jensen også fortrøstningsfuld i forhold til prisudviklingen på byggematerialer, der har overrasket mange.

- Vores forventning er, at vi har set toppen. Man kan selvfølgelig ikke spå om det, men jeg tror, det finder et niveau efter nytår. Det har været sådan før, og så finder det niveau, siger direktøren.

Stadig mange processer En del byrådsmedlemmer havde fundet vej til det vindblæste område for at overvære første spadestik. Herunder Linda Frederiksen (S), der er formand for både Byggeudvalget og Kulturudvalget og har haft en afgørende rolle i processen omkring svømmehallen.

- Det er så stort for mig. I dag bliver det hele synligt, og man kan visuelt se, hvor stort det bliver. Vi har brugt otte år på at finde ud af at komme hertil, men nu er vi her endelig, siger hun og fortsætter:

- Vi er i første fase nu, og frem til nytår er der stadig ting, vi kan rykke rundt på. Arbejdet i Byggeudvalget er ikke slut, for der skal stadig tages stilling til ting som skabe, møbler og indgangssystem. Vi skal have organiseringen af huset på plads og eksempelvis finde ud af, om svømmehallens mødelokaler også kan bruges af andre. Så der er mange processer stadigvæk.

Den nye svømmehal kommer til at indeholde et sportsbassin med otte 50 meter-baner, et motionsbassin med fire 25 meter-baner, et varmtvandsbassin på 90 kvadratmeter samt et morskabsbassin på 150 kvadratmeter. Der kommer også en 80 meter lang vandrutsjebane samt vipper i både 1, 3 og 5-meters højde.

Planen er stadig at åbne 12. august 2024.