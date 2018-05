Se billedserie Terrænkortet viser, hvordan hele Lungshave og den vestlige del af Enø berøres ved oversvømmelser, da de laveste punkter ligger centralt på øerne. Illustration: NIRAS

Første forsigtige bud: Kystsikring af sommerhusidyl koster 1400 kroner om året

Næstved - 29. maj 2018 kl. 05:51 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter år med forarbejde blev der mandag aften sat ord på, hvordan Enø og Lungshave kan sikres mod oversvømmelser, som eksempelvis den som i 2006 satte øerne under vand. Det skriver Sjællandske.

Det skete foran et tæt på fyldt Ny Ridehus, for selv om sagen drejer sig om forhold i Karrebæksminde, havde arrangørerne flyttet præsentationen til kulturcentret i håb om et solidt fremmøde. Det var godt valgt.

Hvad koster det, var spørgsmålet, som alle ventede spændte på at få besvaret, indtil mødet var nærmere den annoncerede slutning end start.

25 millioner kroner er projektet i første omgang estimeret til. Når det fordeles på de 1500 grunde, som er berørt, hvoraf halvdelen er direkte berørt af en eventuel oversvømmelse, ender det ud i 1400 kroner om året for de primært berørte og 300 kroner for de sekundært berørte huse. Det er vel at mærke over de næste 30 år.

Det skal dog tages meget let, da det er et første overslag, og mange faktorer ifølge Niras ikke er taget med i betragtning. Blandt andet hvad forsyningsselskaber, havnen og andre interessenter foruden grund- og husejere vil betale.

Hvordan regningen skal fordeles, kommer givetvis til at skabe en del diskussion over sommerhushækkene og i vandkanten den kommende tid, inden parterne måske når nærmere enighed.

Enige lød det ikke til, at de lige bliver, bedømt ud fra de første kommentarer fra salen. En enkelt fik dog bifald for at foreslå, at alle betaler det samme.

I sidste ende bliver det op til byrådet at beslutte, hvordan regningen skal fordeles, som loven for kystbeskyttelse foreskriver, at kommunen som myndighed skal.

