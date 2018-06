Alle aldersklasser hørte med, da der tirsdag eftermiddag for første gang var fælles grundlovsmøde for S og K på Axeltorv. Fotos: Benny Grønbech Larsen

Første fælles grundlovsmøde

- Den personlige frihed er det allervigtigste gode. Vi betragter denne frihed som en selvfølge, men det store flertal af verdens befolkning har den ikke. Og nogle danskere glemmer, at det er en frihed under ansvar, pointerede Helge Adam Møller i sin tale og gav lidt mere stof til eftertanke:

- Demokrati kræver noget af os. Diktatur kræver ikke andet end at man makker ret. Demokrati er langt mere udfordrende. Det kræver at man tager ansvar, ikke kun for sig selv men også for naboen, kommunen, Danmark og også for andre lande og mennesker. Det er derfor vi for eksempel har U-landsbistand.