Første dag på jobbet: Redaktøren fik en overraskelse

Næstved - 02. maj 2018 kl. 08:38 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter 20 år som journalist hos P4 Sjælland startede Kim Palm tirsdag i sit nye job som Sjællandskes redaktør i Næstved.

Trods de mange år som radiojournalist har han bestemt ikke glemt, hvordan man skriver - tværtimod har han holdt det ved lige gennem sine ugentlige og særdeles populære kampreferater fra HG-oldboysholdet »Palles Mødregruppes« kampe.

- Han skriver så underholdende og humoristisk, at selv min kone, der slet ikke interesserer sig for fodbold, læser med. Men nu frygter vi, at hans nye arbejde kommer til at tage over, fortæller Henning Jørgensen fra »Palles Mødregruppe«.

Sammen med Jens-Erik Petersen fra holdet var han derfor mødt op på redaktionen tirsdag for at formane Kim Palm om, at jobbet ikke må fylde så meget, at der ikke er tid til at spille kampe og skrive referater efterfølgende.

Det er især et stort problem, at »Palles Mødregruppe« normalt spiller deres hjemmekampe om tirsdagen - samme ugedag, hvor der afholdes byrådsmøder, hvilket Kim Palm skal dække fremover. Flere har derfor foreslået, at den nye Næstved-redaktør må bede borgmester Carsten Rasmussen om at rykke møderne til om onsdagen.

- Den går nok desværre ikke. De må nok undvære deres referater i ny og næ fremover, selvom det er med blødende hjerte, jeg siger det, lyder det med et smil på læben fra Kim Palm.

I forsøget på at charme den populære referent havde holdkammeraterne medbragt en særlig gave i form af en t-shirt med påskriften »Referent, Palles Mødregruppe«.

- De tog mig virkelig med bukserne nede, for jeg anede ikke, at de ville dukke op i dag. Men jeg er virkelig stolt over at repræsentere HG, hvor kammeratskabet mellem modne mænd er i højsædet. Det er også ofte det, referaterne har handlet om, snarere end bare fodbold, konstaterer Kim Palm.

Den nye redaktør er glad for at være i gang i jobbet, og ambitionerne fejler ikke noget:

- Hvis du bor i Næstved, skal du altid læse nyhederne herfra hos os først. Enten på sn.dk eller i Sjællandske. Vi er første led i kæden, siger Kim Palm og fortsætter:

- Derudover skal vi gerne lave så gode nyheder, at de kommer ud over kommunegrænsen. Sjællandske skal også være med til at sætte dagsordenen nationalt.

Kim Palm er 54 år og bor i Næstved. Han har overtaget redaktørposten fra Mogens Lorentzen, som netop er gået på pension efter 47 år som journalist på avisen.

