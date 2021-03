Se billedserie Helene Christine Kongshaug er på pletten. Skolepatruljen på Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgen har taget tjansen hver morgen i perioden, hvor de kun er de mindre årgange, der har fået lov at møde op fysisk til undervisning. I baggrunden ses Marie Leideke Dall. Foto: Jan Jensen

Først skolepatrulje - og så hjem på Teams

Næstved - 30. marts 2021 kl. 15:00 Af Jan jensen Kontakt redaktionen

Skolepatruljen på Kobberbakkeskolen afdeling Sct. Jørgen har holdt fodgængerovergangene sikre for de yngre elever under coronaen.

De kommer et kvarters tid for sent til online undervisningen på Teams. Det ved lærerne, så det er helt okay.

Faktisk er det mere end ok. De i alt 18 elever fra sjetteklasserne, som udgør skolepatruljen på Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgen, har nemlig taget turen ind til skolen, selvom de ikke selv har haft mulighed for at få undervisning på skolen.

Marie Liedeke Dall fra 6. M forklarer, at hun har valgt at blive en del af skolepatruljen, fordi hun gerne vil gøre noget for andre. Og det er en holdning, som skolens færdsels-koordinator Emin Unsal kan lide at høre.

Færdselskoordinator Emin Unsal er som regel forbi de to fodgængerovergange om morgenen. Her ses han sammen med Lærke Wienke (tv) og Gry Rosalinde Orthmann Jensen. Foto: Jan Jensen

- Jeg er stolt over, at eleverne har været så vedholdende, og taget deres arbejde alvorligt under de betingelser, siger Emin Usal.

En god dag Ugeavisen er med på Åderupvej onsdag morgen, og de fire piger, der står med neongule veste to steder på Åderupvej er i godt humør. Bilisterne kører pænt, og så er det den dag i ugen, hvor de store elever også må modtage undervisning på skolen. Det er nice, siger Marie og konstaterer, at hun ikke skal ikke skynde sig hjem for at komme på Teams som så mange gange før.

Helene Christine Kongshaug forklarer, at skolepatruljerne på skolens sjetteklasser tager en uge ad gangen. Der har været nogle kolde morgener, men det har været fint nok. Og i dag glæder hun sig til at se kammeraterne i virkeligheden.

Hansa Park tur udsat Emin Unsal fortæller, at årets belønningstur til Hansa Park i Tyskland er har været ramt to gange i forbindelse med coronapandemien. Eleverne har haft mulighed for at vælge et gavekort i stedet, men langt de fleste har valgt at have turen til gode, og nu håber Emin Unsal, at turen kan gennemføres i år.

Skolebørn og andre gående på Åderupvej har glæde af skolepatruljen. Her er det Lærke Wienke, der er i aktion sammen med Gry Rosalinde Orthmann Jensen. Foto: Jan Jensen

Det er tre år siden, han tog med til Hansa Park som stedfortræder. Han nød selskabet med børnene og forfulgte den gode kemi og blev skolens færdselskoordinator.

- Det har jeg ikke fortrudt. Det er nogle gode søde børn jeg har med at gøre. Nogle gange kniber for bilisterne. Der er nogle - som også er forældre til børn på skolen - der ikke opfører sig ordentlig. Børnene skriver nummerpladerne ned, når det sker, og så undersøger jeg det nærmere. Heldigvis kører hovedparten pænt og tager hensyn til skolepatruljerne og børnene, der skal over vejen, siger Emin Unsal.