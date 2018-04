- Det er lidt vildt at have været med til at lukke to butikker på de halvandet år, jeg har været ansat i BR, siger Ditte Hansen (t.h.), der sammen med butikschef Mette Christensen først arbejdede i Vordingborg og siden på Axeltorv. Fotos: Helle Hansen

Først lukkede de BR i Vordingborg - nu skal Mette og Ditte lukke BR i Næstved

Først var de med til at lukke BR i Vordingborg, og nu er de med til at lukke BR på Axeltorv.

Mette Christensen var butikschef i Vordingborg og har også nået at være det nogle måneder her i Næstved, men butikken har sidste åbningsdag på lørdag.

- Vi har fået at vide, at der ikke er kundegrundlag nok til to BR-butikker i Næstved, siger Mette Christensen om begrundelsen for, at BR lukker efter mere end 25 år i lokalet på hjørnet. Hvorfor det blev den i byen, der lukker, melder forklaringen ikke noget om, men