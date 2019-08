Hvem kan snuse sig frem til, hvor den sure lugt kommer fra? Foto: Mia Than West

Føj for den lede: Mystisk sur stank lægger sig over i villakvarter

Næstved - 18. august 2019 kl. 07:31 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hele sommeren har beboerne i et villakvarter i Næstved levet med en fæl stank. Lugten har fået flere til at klage. Ikke kun til Næstved Kommune, men også til AffaldPlus, der ligger i nærheden.

Sjællandske har stukket næsen i sporet og forsøger at opsnuse kilden til den fæle hørm. AffaldPlus kan ikke pure afvise, at den sure lugt stammer fra haveaffaldet, der tårner sig op på Ydernæs. Men det er næppe sandsynligt, siger Niels Damgaard, kommunikationschef hos AffaldPlus.

Grene og blade komposteres ikke længere på Ydernæs, hvilket ellers kunne have forklaret sommerens sure plage. Efter et par henvendelser fra borgere, der var trætte af at lugtgenerne, tog en medarbejder på felttur. Han besøgte dem, der klagede over luftforureningen, for at snuse sig frem til en eventuel forklaring. Men netop dén dag lugtede der ikke surt.

Niels Damgaard oplyser, at der er en aftale om, at medarbejderen med den veludviklede lugtesans er klar til endnu en felttur næste gang den sure odeur lægger sig over Åderup-kvarteret.

Heller ikke forbrændingsanlæggets nabo, rensningsanlægget, vil tage ansvaret for sommerens vedholdende lugtgener. Rensningsanlægget ligger i fugleflugtslinje godt en kilometer fra Åderup-området, hvor snakken om lugten livligt diskuteres på villavejene.

Direktør i NK-Forsyning, Peter Hougaard, afviser håndfast, at der er noget galt på rensningsanlægget på Ydernæs.

- Vi foretager os ikke noget usædvanligt, der kunne give anledning til hørmen, siger han.

En mulig kilde i den grimme stank kunne være et anlæg, hvor slam koges. Når det går i stykker, repareres det med lynets hast. Ellers kan ingen holde ud af være i nærheden af Ydernæs.

- Når vi lugter, stinker vi fuldstændig hysterisk og det får vi hurtigt gjort noget ved, garanterer Peter Hougaard.

Derfor kan han helt udelukke, at rensningsanlægget kunne være anledning til, at lugten har været til stor gene hele sommeren.

Næstved Kommunes departement for røg, støj og møg har i sommerens løb fået en del henvendelser fra borgere, der synes af den klamme lugt ødelægger den gode stemning, når der grilles på terrassen. Affaldschef Søren Nielsen har også haft en medarbejder i marken for at forsøge at opsnuse kilden til lugten. Men forgæves.

- Det er ikke lykkedes os at identificere lugten. Desværre. Vi er meget interesserede i at finde ud af, hvor lugten klommer fra, så hvis nogen har brugbare oplysninger, må de meget gerne kontakt os, siger Søren Nielsen.

