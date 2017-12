Niels True fylder 50 juleaften. Han er netop blevet genvalgt til Næstved Byråd, men fik ikke det allerbedste valg. Han stod som nummer to på listen, men han fik kun 293 stemmer. Det laveste antal stemmer på listen for dem som blev valgt.

Fødselsdag holder man da juleaften

Næstved - 24. december 2017 kl. 09:30 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tappernøje: Det har aldrig været et problem, at have fødselsdag juleaften for byrådspolitikeren Niels True (V). Snarere det modsatte.

- Da jeg var barn, holdt vi fødselsdag om morgenen. Så kom fætre og kusine. Tanter og onkler. Hele familien kom kl. 10. Så fik vi kaffe, æbleskiver og lagkage, og når der så begyndte at dufte af and, så var det juleaften. Jeg har altid kun haft fødselsdag en halv dag, siger han.

Niels True blev dog aldrig snydt for gaver. Der var både gaver morgen og aften.

- Jeg synes, det er fint. Jeg har jo aldrig prøvet andet, siger han.

Nu hvor han bliver 50 år og er blevet voksen, kan han godt leve med, at han kun får gaver om aftenen.

Niels True bor i Tappernøje på sin barndomsgård. Familien købte den i 2006 af moren, som købte et hus i Præstø. Hun ville gerne slippe for det store arbejde med at passe gården fra 1883.

Så nu bor Niels True for anden gang på gården. Nu sammen med sin kone Tina (48), som han har kendt siden 1986 og har været gift med i 20 år.

Sammen har de børnene Mathilde på 23, der læser nordisk sprog og litteratur på Aarhus Universitet og Victor på 15, der går på Fladsåskolen.

Familien går meget op i ridning, og der er flere heste på gården.

- Jeg er også dommer i springkonkurrencer, siger han.

Meget af den sparsomme fritid går med at passe gården. Der skal kalkes inden pinse, og klippes hæk inden sankthans, og græsset skal slås en gang om ugen. Niels Trues mor holder øje.

- Man skal gøre det, ellers løber det løbsk, siger han og griner.

Niels True er it-konsulent i Nykredit. Her har han været i 19 år. Han blev færdig med sin uddannelse i 1990.

- Det var den gang, man skrev edb med stort, og jobbene hang ikke på træerne, siger han.

Det har altid været en spændende arbejdsplads, og da it-afdelingen var størst arbejdede der 400 mennesker. I dag er der færre, for der bliver brugt flere standard løsninger, så behovet for at bygge programmer er ikke det samme som før.

Den politiske interesse har han haft det meste af livet. Han var medlem af Venstres Ungdom, men fik ikke meldt sig ind i »voksne« Venstre før 1998.

- Det var da Uffe Ellemann Jensen havde tabt valget (meget meget knebent til Poul Nyrup Rasmussen, red.). Så synes jeg, at jeg burde gøre noget. Jeg måtte bidrage, siger han.

Niels True nåede at blive formand i Præstø og selv sidde i byrådet. Nu sidder han i Næstved Byråd. Valgt for Venstre - naturligvis.

Han har aldrig været i tvivl. Han er liberal. Alle skal have ret til at søge lykken. Det må bare ikke være på bekostning af andre.

Han har ikke borgmesterdrømme. Han vil hellere arbejde på de indre linjer - men hvad så med Folketinget.

- Jeg har tænkt på det, siger han, men han har også slået det ud af hovedet.

Han vil hellere leve sit liv, som han gør det nu. Der er tid til det hele. Det ville komme til at knibe med et job på Christiansborg, mener han.

Og i morgen skal der være tid til både at fejre fødselsdag og jul. Igen.