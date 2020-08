Se billedserie Ups, Arne Lundsby Andersen har flæsket Svend Mussmann. Men det giver en omgang herlig motion og HG?s ældste spillere glæder sig til flere holdkammerater i næste uge. Fotos: Jan Jensen

Fodbolduge for gamle mænd og modne kvinder

Næstved - 31. august 2020 kl. 17:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er aldrig for sent at finde støvlerne frem - eller købe nogle nye.

Kampagnen »Bevæg dig for livet«, der skydes i gang i denne uge, vil have endnu flere modne kvinder og gamle mænd til at spille fodbold for sjov.

Konceptet hedder fodbold-fitness og to lokale klubber, Herlufsholm og Næstved IF er med i kampen.

Gamle mænd og modne piger I Herlufsholm handler det om de rigtig gamle drenge. Målgruppen er 65+, mens det i Næstved IF gælder kvinder over 30 år.

- Målet er at få endnu flere til at spille fodbold for sjov. Mange har den opfattelse, at fodbold kun er noget man dyrker mens man er ung. Det er faktisk fuldstændig forkert. Fodbold kan spilles hele livet, siger Sarah Hoffmann fra DBU, der sammen med søsterorganisationen DGI står bag kampagnen »Bevæg dig for livet«.

I HG har holdejer Jens-Erik Petersen skabt Sydsjællands største veteransucces med omkring 80 spillere over 40 år. En god del af dem har en aldrende dåbsattest. De mødes hver tirsdag formiddag til en omgang folkeligt klumpspil med efterfølgende hygge og voksenmobning i 3. halvleg.

- Fodbold er for alle, uanset om du er tidligere topspiller eller aldrig har spillet før. Det handler først og fremmest om at få rørt sig, og vi er altid så mange, at vi kan dele hold efter niveau og løbe-evner, så alle får noget ud af spillet, siger Jens-Erik Petersen.

Han glæder sig til at tage imod endnu flere ældre spillere tirsdag den 1. september med træningsstart klokken 10 på kunstgræsbanerne ved Herlufsholm Allé.

Når damer har det sjovt I Næstved IF handler det om kvinderne. Siden 2012 har Tina Højlund Pedersen og Susanne Johansen skabt et motions- og hyggehold med voksne kvinder, der spiller fodbold for sjov. Holdet tæller otte til 10 spillere, der trofast møder op til træning. Men klubben kunne godt bruge nogle flere - og derfor håber Tina Højlund Pedersen på flere kvinder, der vil finde støvlerne frem igen, når kampagnen går i gang i næste uge.

- Vi mødes hver onsdag eftermiddag til halvanden times fitness, boldøvelser og fodboldtræning. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at mange helst vil springe opvarmningen over og gå lige til sagen, siger Tina Højlund Pedersen.

Træningen går i gang onsdag den 2. september klokken 17.30 på bane 10.

Kom i gang Du behøver ikke på forhånd at tilmelde sig fodbold-fitness ugen. Du møder bare op på dagen i træningstøj og det er ikke nødvendigt med fodboldstøvler og benskinner for at prøve sig selv af til fodboldfitness.

Senere kan støvler og skinner vise sig at være en god idé - i hvert fald hvis du står overfor HG's Arne Lundsby Andersen og tilsvarende typer, der altid tackler igennem - men kun for sjov.