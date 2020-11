Fodboldkonflikt: Byrådspolitiker kalder de stridende parter til møde

- Den her rejse har taget 15 til 20 år. Det må ikke slutte nu.

Det radikale byrådsmedlem Lars Hoppe Søe er så frustreret over, at cheftræneren og samtlige spillere på klubbens hold i kvindernes 1 division, har forladt HG i protest, at han nu vil have kommunen til at gribe ind i konflikten. Det skal ske i form af et møde mellem de stridende parter, arrangeret af Kultur- og Demokratiudvalget, som hvert år bevilliger penge til HG-fodbold i Næstved.