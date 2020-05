Se billedserie Børnene må vente til mandag den 18. maj med at gå i gang med fodbold igen. Arkivfoto: Claus Stener

Fodboldklubber til forældre: - Bliv væk fra sidelinjen

Næstved - 13. maj 2020 kl. 21:34 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hav tålmodighed lidt endnu. Sådan lyder beskeden fra byens to største fodboldklubber, NIF og HG, til de mange børn, voksne og fuldvoksne veteraner, der længes efter igen at få en fodbold for fødderne.

For selvom statsminister Mette Frederiksen (S) har åbnet op for udendørs idræt, så må breddefodbolden vente til mandag den 18. maj med at gå i gang.

- Jeg har holdt møde med HG Fodbold, og vi er blevet enige om at vente til mandag, da det er et større puslespil at skaffe baner og træningstider til alle vores medlemmer, siger leder af Herlufsholm Idrætscenter, Philip Green.

200 spillere af gangen Mandag mødte samtlige medarbejdere op i Herlufsholm Idrætscenter for at sætte net i målene og kridte baner op. Med opkridtning af en masse 5- og 8-mandsbaner bliver der plads til 200 fodboldspillere af gangen.

- Det skulle kunne dække behovet og nu er det så op til fodboldafdelingen at tilpasse træningstiderne til den nye form for fodbold, siger Philip Green.

Han henstiller samtidig til forældrene om at holde sig væk. Helt væk fra anlægget, mens ungerne spiller bold.

- Sådan er reglerne. Max 10 spillere på hver bane, børnene skal møde omklædt og der bliver ingen forældre på sidelinjen, siger Philip Green.

NIF starter op Samme melding lyder fra NIF, hvor formand Christian Wennicke også opfordrer forældrene til at holde sig væk fra anlægget.

- Vores elitehold begyndte i aftes, mens breddefodbolden starter op igen på mandag. Det er et logistisk puslespil, der skal gå op, så ungerne fra breddeafdelingen må have tålmodighed lidt endnu, siger Christian Wennicke.

Det er ikke kun fodboldspillerne, der får lov til at boltre sig udendørs. I HG rykker håndboldspillerne også ud på anlægget. Det samme gør atletik og volleyball.

