En del af markedsføringsaftalen går på, at Mærk Næstved-brandet eksponeres af boldklubben, blandt andet på spillernes tøj. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Fodboldklub får 675.000 kommunale kroner. Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fodboldklub får 675.000 kommunale kroner.

Næstved - 03. september 2019 kl. 11:21 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi føler os ikke sikre nok, når der er så mange historier om klubben. Vi vil gerne høre de nye ejere om deres planer og idéer. Det er vi nødt til for at være trygge ved at afsætte så mange penge, som det her er for os.

Sådan lød det fra udvalgsformand Linda Frederiksen (S) efter forrige møde i Kultur- og Demokratiudvalget, hvor Næstved Boldklub ansøgte om en forlængelse af markedsføringsaftalen med kommunen, som siden 2012 har sikret fodboldklubben mellem 700.000 og 800.000 kroner årligt. Derfor var den ene af de to nye ejere, ghanesiske Alex Quaye, mandag, sammen med flere andre repræsentanter fra klubben, mødt op for at fortælle politikerne om situationen.

- Han pointerede, at de (ejerne, red.) ikke bare er her for at tjene penge. Der går endda nok et pænt stykke tid, før de kommer til det. Samtidig fortalte formanden for amatørklubben, at samarbejdet aldrig har været bedre. Det beroligede os, for de må jo vide, hvad de taler om, siger Linda Frederiksen.

Ved mødet forklarede Alex Quaye, at hvis en fodboldklub skal have succes, så må have egne talenter ind på førsteholdet.

- Han sagde, at når de har hentet udenlandske spillere, så har det været til den korte bane. På sigt vil de have spillere med rødder i Næstved. Der er også ambitioner om et fuldtids-setup, hvor spillerne skal være til rådighed og bo i lokalområdet, forklarer Linda Frederiksen.

Boldklubben havde ansøgt om et årligt beløb på 900.000 kroner, men et enigt udvalg endte som ventet med at bevillige 675.000 kroner. Det var, hvad administrationen havde indstillet på baggrund af en ekstern vurdering fra rådgivningsfirmaet Sport One. Her har man udarbejdet en 17 sider lang rapport, hvor den samlede markedsføringsværdi for at ligge i fodboldens 1. division opgøres til 675.000 kroner.

relaterede artikler

Beslutning om økonomisk støtte udsat: Politikere vil have fodboldejere til møde 13. august 2019 kl. 15:10

Der var hurtigt et mismatch mellem klub og træner 06. august 2019 kl. 09:26