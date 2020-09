Artiklen: Fodboldfitness lokkede viceborgmester til at snøre støvlerne

Det er sundt, det er sjovt og så er der øl efter kampen. Kampagnen »Bevæg dig for livet« fandt tirsdag vej til Herlufsholm, hvor klubben var på jagt efter flere modne motionister i aldersklassen 65+.

- Altid dejligt med nye ansigter og folk, der gider løbe rundt efter bolden. Fodbold er for alle, uanset fodbold-evner, fastslår holdejer Jens-Erik Petersen.

I aften gælder det Næstved IF, der har fokus på kvinder i aldersklassen 30+. Her er der åbent hus og fodboldfitness for alle interesserede klokken 17.30 på klubbens anlæg på Rolighedsvej.