Fodbold-formand om nyt forslag til gratis baneleje: Et kæmpe løft

Næstved - 05. marts 2021 kl. 07:13 Af Mia Than West Kontakt redaktionen

- Det ville være kærkomment for ikke bare vores forening, men for alle foreninger i kommunen.

Det siger Christian Wennicke, der er formand for NIF Fodbold. Her betaler de mellem 250.000 og 400.000 om året i leje af baner til Næstved Kommune. Derfor hilser han forslaget fra de Konservative, som vil gøre det omkostningsfrit for alle foreninger - både bredden og eliten - at benytte haller, idrætsanlæg og andre lokaler, velkomment.

- Det er en kæmpe, kæmpe post med den her baneleje. Det er altså en ikke helt uvæsentlig del af vores indtægt. Det ville være en kæmpe hjælp og rigtig fint for foreningerne at få vedtaget sådan et forslag. Det vil jo give alle foreninger i byen et kæmpe løft og nogle helt andre muligheder, siger han.

Tjener sig hjem NIF ejer klubhuset på Rolighedsvej. Det er gammelt og trænger til løbende vedligeholdelse. Det bruges der ifølge formanden mange penge på.

Derudover er der akut behov for endnu en kunstgræsbane, fortæller Christian Wennicke.

Han har endnu ikke drøftet det med resten af bestyrelsen, men han vurderer, at hvis klubben fremover sparer penge på baneleje, skal der kigges på både faciliteter og kontingentstruktur.

- Et er at spille fodbold - noget andet er faciliteterne. Vi bliver flere og flere. Vores kontorfaciliteter er under pres, og vi mangler plads. Rammerne betyder rigtig meget og det sociale fællesskab, siger Christian Wennicke, der ikke er i tvivl om, at det vil komme klubbens omkring 700 medlemmer til gavn.

- Vi kunne ansætte nye trænere og give de unge endnu bedre mulighed for at træne. Jeg tror, investeringen tjener sig hjem og er givet godt ud i forhold til de unges sociale trivsel og sundhed. Især ovenpå nedlukningen, siger NIF-formanden.

