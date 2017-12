Håndboldlederne Henrik Bach, Jens Mølby og Erik Schjøtt fortæller borgmester Carsten Rasmussen, at klubbens årlige Næstved Cup med næsten 3.000 deltagere har stor markedsføringsværdi for Næstved. Foto: Mogens Lorentzen

Fodbold: Ja - Håndbold: Nej

Det er beskeden fra byrådets økonomiudvalg til Næstved-Herlufsholm Håndbold. Klubben har søgt om i lighed med fodbold og basketball at få en flere-årig aftale om støtte fra Næstved Kommune. Men det afgående byråd vil ikke binde det nye byråd, så økonomiudvalget sagde ja til et engangs-tilskud på 75.000 kroner.

- Det bliver en opgave for det nye byråd at tage stilling til, hvad kommunen skal støtte fremadrettet. I øjeblikket støtter vi fodbold og basketball. Alle aftaler udløber i 2018, så det nye byråd skal afgøre strategien for, hvad der skal støttes fremover, siger borgmester Carsten Rasmussen (S) til Sjællandske.

Næstved-Herlufsholm Håndbold må »nøjes« med et engangstilskud på 75.000 kroner. Både Næstved Boldklub og Næstved-Herlufsholm Håndbold spiller i 2. division, så begge klubber er et stykke fra den danske elite.

- Jeg er meget tilfreds med et tilskud på 75.000 kroner. Jeg kan godt forstå, at et et afgående økonomiudvalg ikke vil binde et nyt byråd, siger Jens Mølby til Sjællandske.