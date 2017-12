Fnatudbrud breder sig: Endnu en skoleafdeling er ramt

Flere af eleverne på afd. Sydby er blevet ramt af den meget smitsomme skorpefnat, som forårsages af en lille mide, der graver gange i huden og lægger æg. Indtil videre er der med sikkerhed konstateret flere tilfælde af skorpefnat på Kobberbakkeskolen, afd. Sydby, mens der på afd. Uglebro er tre tilfælde af den mere almindelige fnat, som er knap så smitson. Skolelederen oplyser til Sjællandske, at der nu også er to tilfælde på skolens afdeling i Rønnebæk.

- De to tilfælde er ganske almindelig fnat. Her er der rengjort og klar til undervisning mandag, forsikrer Annika Bramming.

Det betyder, at der er konstateret tilfælde af fnat på tre af skolens i alt fem afdelinger. For at komme smitten til livs er det også vigtigt, at børn og voksne, der er smittet med fnat kommer i behandling med det samme, så smitten ikke spreder sig yderligere. Hvis man har børn, der har været i kontakt med andre børn, som med sikkerhed er smittet med fnat, anbefales det desuden, at man behandler forebyggende. Behandlingen består af en specialcreme, der kan købes i håndkøb på alle apoteker.