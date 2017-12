Fnat-epedemi: Bekymrede forældre kontakter Røde Kors

Mange bekymrede forældre har henvendt sig til Røde Kors, der har tilbudt at hjælpe trængte familier med den salve, der skal bruges mod den verserende fnat-epedemi på Næstveds skoler.

Behandlingen kan koste en familie med far, mor og tre børn og 1000 kroner, og det er ikke alle familier, der har råd til det. Derfor lagde Røde Kors et opslag på Facebook med besked om, at organisationen var parat til at hjælpe, der hvor behovet var størst, men det opslag har fået mange til at henvende sig, skriver TV Øst.

- Vi har ikke bestilt andet hele natten. Vi har ligget vandret for at prøve at svare alle de her folk, som er bange og har det svært på skolerne. Og det vælter hele vores juleprojekt, siger Pia Øberg fra Røde Kors' vågetjeneste til tvstationen.