Se billedserie Hendes første kast er ikke så imponerende som det sidste. Formanden for kultur- og demokratiudvalget, Linda Frederiksen, er meget tæt på at ramme målet på bane 4 ved indvielsen af Næstveds nye disc golfbane. Foto: Jan Jensen

Flyvende tallerkener svæver rundt i sydbyen

Næstved - 24. juni 2021 kl. 06:00 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Hvis man forestiller sig, at den gamle plæneklipper står på et bord og man derfra trækker i snoren for at starte den.

- Det er faktisk ikke nogen dum idé, konstaterer Tobias Kaiser. Den lokale disc-spiller har lige instrueret formanden for kultur- og demokratiudvalget Linda Frederiksen i, hvordan bedst får en disc til at flyve hurtigt og sikkert mod målet.

Kastet kræver en særlig bevægelse, og den første officielle disc er afsted, og Næstveds første disc golf bane er åbnet i det grønne parkområde bag Birkebjergcentret.

Flyvende discs i naturperle - Det er dejligt, at indvie noget nyt, og i dette tilfælde er det oven i købet noget, som jeg godt tør kaste mig ud i, siger Linda Frederiksen, der konstaterer at en række kommunale udvalg er bag projektet. Artiklen fortsætter under billederne...

Jacob Vestergaard er god til at kaste og er formentlig også den kommende formand i Næstved Disc Golf. Foreningen nærmer sig en stiftende generalforsamling. Foto: Jan Jensen

Disc golf banen udmærker sig ved, at være rettet mod alle - unge som ældre og ikke mindst et udflugtsmål for børneinstitutioner.

Tiden med corona har fået flere ud i naturen, og her er disc golf banen et oplagt mål: - Her er mennesker der cykler forbi på stien, og her er unge på uddannelse i området. Måske ikke den mest oplagte placering for disc golf, og så alligevel er stedet en perle midt i naturen. Jeg vil gerne takke alle - ikke mindst de frivillige ildsjæle, der har lagt meget arbejde i projektet, siger Linda Frederiksen.

Godt fra start Banen er bygget i samarbejde med danmarksmesteren i disc golf, Martin Spliid, og ved indvielsen af den ni hullers store bane er også de nøglepersoner, der har været med til at få projektet "flyvende".

Der kastes - med stil - her det Tobias Kaiser, som er en af ildsjælene bag disc golf banen. Foto: Jan Jensen

Jacob Vestergaard demonstrerer, hvordan man kommer godt fra det sværeste af to udgangspunkter på bane 1.

Det er et par tre "hul". Han er stilsikker, og hans disc svæver langt og nærmer sig målet på toppen af bakken.

Overhalet af kommunen - Det er gået meget hurtigt. Det er mindre end et halvt år siden, vi talte med kommunen første gang om muligheden. Det har været et virkelig godt samarbejde, siger Jacob Vestergaard, der er den kommende formand for den nære fremtids forening: Næstved Disc Golf.

Han indrømmer, at etableringen af foreningen er blevet overhalet af de faktiske omstændigheder, men han forsikrer, at der er en stiftende generalforsamling lige om hjørnet.

Alle kender en frisbee De fleste sikre valg til bestyrelsesposterne er med ved indvielsen sammen med en lille flok repræsentanter fra de forskellige udvalg, der har været involveret i banens tilblivelse.

Fritidskonsulent Margit Bak Grønnegaard (tv) og formanden for kultur- og demokratiudvalget hyggede sig, da den nye disc golf bane blev indviet. Det er et spil for alle. Foto: Jan Jensen

Med er også René Mikkelsen, der også er kendt som Danmarks nørdede discgolfguy. Han optager hele seancen på video, og tager også et kast, når lejligheden byder sig.

Det er tydeligt, hvem der har prøvet det før. Disc golf er en forædling af frisbee'en, og den kendte "havetallerken" er fin til at begynde med.

Disc golf hver mandag Det bliver en af de øvede drenge, der vinder banens åbningskonkurrence. Tobias Kaiser har fortalt, at han er kandidat til bestyrelsen, og han udviser storsind, da han overdrager sin præmie - et disc golf startsæt - til udvalgsformand Linda Frederiksen.

Hendes smil kan ikke skjule, at disc golf i modsætning til fodbold og ridning er noget, som hun vil vende tilbage til.

De lokale disc golf spillere mødes hver mandag kl. 19.30 på den nye bane. Her er alle meget velkommen, og der er ingen grund til at have præstationsangst.

Disc golf spillet kan spilles i grupper, men det er først og fremmest en kamp mod og med sig selv - det handler naturligvis om at nå banen rundt med så få kast som muligt.

Stiftende generalforsamling Onsdag 30. juni kl. 20 indkalder ildsjælene bag den nye Disc Golf Bane til stiftende general forsamling for den kommende forening: Næstved Dics Golf Klub.

Alle er velkommen og mødet foregår online.

Link til deltagelse er: Stiftende Generalforsamling NDGK. Mødet er kl. 20-21.30

Der er flyvende tallerkener i luften. Sydbyen har fået en ny 9-hullers disc golf bane. Foto: Jan Jensen