Flytning af apotek tæt på at være klar

Nyheden kom ud for små tre måneder siden, og nu ser det ud til at være nu. 26. februar slår Glumsø Apotek dørene op til en ny og moderne butik i det nye Spar supermarked i Østergade 8.

Det er desuden vigtigt for Mads Haaning også at bevare et selvstændigt apotek i Glumsø i mange år fremover, og derfor bliver man også i de mindre samfund nødt til at tænke på, hvordan butikkerne hjælper hinanden bedst, mener han, der overtog apoteket i maj 2017, og samtidig ejer apotekerne i Fuglebjerg og Sorø.

- Her er jeg sikker på, at vi får synergi af at have et lokalt supermarked, apotek og posthus samlet i bymidten, hvor vi stadig er tæt på de øvrige butikker i byen, siger han.