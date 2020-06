Flyt ind i klasseværelset: Nu går ombygningen i gang

- Det er anden gang vi skal bygge boliger i Næstved. Første projekt var Klosteret på Præstøvej og fælles for de to projekter er, at vi nænsomt ombygger ikoniske bygninger i Næstved by og derved giver fine gamle bygninger en ny anvendelse, som moderne familieboliger, fortæller Tommy Novland, der er bolig- og projektudvikler i Boligselskabet Sjælland.

Håndværkere har gjort det første indtog i Jernbanegade 12. Ikke med en spade i jorden, som ved et traditionelt første spadestik til et nybyggeri, men derimod med nedrivningsværktøjet i hånden.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her