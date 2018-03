Flygtningepavillonerne får to år mere på Skyttemarksvej

De kom i meget større antal end hidtil set. Sågar på motorvejene kom de vandrende. Og også i Næstved kom der langt flere end tidligere og man måtte gribe til utraditionelle midler. Et af midlerne var at købe en række pavilloner og indkvartere flygtningene der. Efterfølgende blev stedet ofte kaldt barakbyen.

Administrationen mener, at det er bedst at forlænge brugen af pavillonerne to år mere frem til 2020, og udvalget har godkendt den løsning. Medlemmerne henstiller dog til administrationen, at man undgår at placere børnefamilier i pavillonerne.