Flygtningebyen på Skyttemarksvej er ved at blive pillet ned og kørt væk. Kommunen sætter grunden til salg i november. Foto: Robert Andersen

Flygtningeby på vej væk - nu skal der bygges boliger

Næstved - 27. september 2020 kl. 07:22 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Flygtningebyen er på vej ud af byen. Håndværkere er i gang med at pakke barakkerne ind i bobleplast og køre dem i deponi. Det er firmaet Nordisk Beton i Svinninge, der har overtaget barakkerne for 0 kroner. Og det betegner borgmesteren som en god handel.

- Hvis vi selv skulle have fjernet dem ville det have kostet os yderligere fire millioner kroner. Nu slipper vi uden at betale en krone, siger Carsten Rasmussen (S).

De sidste flygtninge forlod barakkerne i juni og de grå pavilloner har været kommunen et dyrt bekendtskab siden de blev opført i 2015, da flygtningene vandrede op af motorvejen med kurs mod Danmark.

Grunden deles i to Pavillonerne blev hentet gratis i Roskilde og kommunen troede, at opgaven kunne løses for fire millioner kroner. Men de endte med at koste 12 millioner kroner, da der skulle etableres både varme og kloak på grunden. Snart er flygtningebyen fortid og kommunen gør klar til at sælge byggegrunden til potentielle investorer.

- Der er allerede lavet lokalplan for området, og vi deler grunden i to. På byggegrunden ud mod Skyttemarksvej kan der opføres boliger i op til tre etager og på den grund, der vender ned mod seniorbolfællesskabet Hermanhaven handler det om tæt-lave boliger, siger Carsten Rasmussen, der på et lukket møde i Økonomiudvalget i november sætter de to grunde til salg.

Når salgsprisen er på plads, skal der også etableres fortov og cykelsti til det kommende boligområde på det tidligere militære øvelsesterræn lige overfor kasernen.

