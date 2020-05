Flygtningeby kostede 12 milioner kroner - nu er den foræret væk

Pavillonerne har været tomme i et stykke tid, og direktør i Nordisk Beton Jens Rasmussen har ikke ønsket at fortælle, hvad han skal bruge bygningerne til. Han vil ikke udtale sig, da han mener, at omtale af handlen kan betyde øget hærværk og graffiti.

Carsten Rasmussen bekræfter, at Næstved Kommune har afhændet pavillonerne, som skal være fjernet inden 1. oktober. Flygtningebyen var i sommeren 2015, det helt store samtaleemne, da det kom frem, at prisen for etableringen af opholdsstedet for ca. 75 flygtninge ikke var ca. fire mio. kr., som beregnet, men over 12 mio. kroner. Et fejlskøn, det gjorde ondt.