Flygtede over Middelhavet og drømmer om at blive kirurg: Pirwen er student med supersnit

Næstved - 21. juli 2021 kl. 08:58 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

For seks år siden sad Pirwen Deko i en gummibåd over Middelhavet med sin familie. På vej væk fra den syriske borgerkrig. Fremtiden var mildest talt usikker, men denne sommer fik den nu 20-årige kvinde studenterhuen på fra Næstved Gymnasium.

- Min familie var bange. Der var krig over alt, og vi vidste aldrig, hvornår det næste angreb kom, eller om det ville være vores hus, der blev ramt næste gang. Vi frygtede for vores liv.

- Når jeg ser billeder af mennesker, der har mistet livet på vej over Middelhavet, tænker jeg, at det kunne have været mig og min familie. Det kunne have været os, der lå der i vandet, fortæller Deko til Sjællanske fra sin families lejlighed i Næstved.

Første student Pirwens forældre serverer kolde Faxe Kondi-sodavandsdåser sammen med en hjemmelavet syrisk kokoskage, inden de går ind i soveværelset og venter pænt på, at vi har snakket færdigt. 20-årige Pirwen sidder i skrædderstilling i stuens ene sofa. Vi er på 2. sal i den toværelseslejlighed, hvor livet i Danmark for seks år siden begyndte for familien.

Lejligheden ligger ved et hyggeligt villakvarter tæt på Næstved Station, og aftensolens milde stråler oplyser stuens oliemalerier. Her har familien boet siden de i 2015 som syriske flygtninge ankom til Danmark for første gang. Så snart opholdstilladelsen blev givet, rykkede familien til Næstved, som de havde hørt godt om fra Pirwens onkel.

Pirwen deler værelse med sine to brødre - den ene går i 8. klasse, den anden har netop afsluttet sit efterskoleophold. Forældrene sover i værelset ved siden af.

Anledningen, til avisens besøg, er, at Pirwen netop er blevet familiens første student fra Næstved Gymnasium med 12-tal i matematik og store drømme om fremtiden.

Overlæsset gummibåd Fra det krigshærgede Aleppo i Syrien til studenterkørsel i Næstved - kontrasten kan næsten ikke være større. I de sidste uger har lykkelige og lettede studenter fyldt landets gader, og det gælder også 3.N på Næstved Gymnasium, hvor Pirwen netop er kommet ud med et flot karaktergennemsnit. Endelig er tre års slid, slæb og corona-hjemmeundervisning overstået. Men vejen dertil har ikke været nem for den 20-årige student.

Det er seks år siden, at Pirwen sammen med sine forældre og to brødre flygtede fra hjemmet i Aleppo og krigen i Syrien. Først over grænsen til Tyrkiet, hvor seks usikre måneder fulgte. Dernæst den farefulde tur over Middelhavet i en overlæsset gummibåd med en ukendt skæbne i sigte.

Den allersværeste tid Pirwens eksamen skal bruges til at hjælpe mennesker i nød. Hun vil læse medicin i enten København eller Odense, og drømmer om at blive kirurg. Måske i Danmark, men ligesom mange andre unge mennesker tænker hun på at rejse ud i verden og hjælpe der, hvor der er brug for det. Om udlængslen er kommet af hendes oplevelser i det krigshærgede Aleppo, hvor de højtuddannede læger er flygtet og mange stadig har behov for kirurger, ved hun ikke, men én ting er sikker.

- Jeg vil hjælpe mennesker i deres allersværeste tid, siger hun.

Kurdisk mindretal Pirwen havde en tryg barndom i Aleppo, indtil Det Arabiske Forår med mindre demonstrationer ramte Syrien som en tsunami i 2011. De folkelige demonstrationer mod regimet udviklede sig hurtigt til en humanitær katastrofe, og da Pirwen og hendes familie er en del af det kurdiske mindretal, så de ingen anden udvej end at flygte.

Efter seks måneders usikkerhed i Tyrkiet og den endnu mere usikre bådtur over Middelhavet, rejste familien fra Grækenland til Makedonien, så til Serbien, Østrig, gennem Ungarn og Tyskland og til sidst efter 12 dage uden megen søvn ankom familien i Danmark. WDet var den 29. august 2015 - kun få måneder inden tusindvis af syriske flygtninge gik op ad de sønderjyske motorveje og skrev historie.

- Det føltes som en evighed. Man er hele tiden på dupperne, men da vi omsider kom til Danmark, følte vi os trygge for første gang i meget lang tid, siger Pirwen.

Dansk på rekordtid Familien boede på asylcentret Sandholm, og et halvt år efter flyttede familien til Næstved.

Pirwen var 15 år, da familiens liv skulle starte forfra. Hun begyndte i en verdensklasse med andre elever, der var flygtet fra krig, og der gik ikke længe før Pirwen hjalp sine klassekammerater med at oversætte arabisk til engelsk. Hun var god til at snakke engelsk, og det skulle hurtig vise sig, hvor god Pirwen er til sprog. Efter kun tre måneder i verdensklassen, og præcis ét år efter ankomsten til Danmark blev Pirwen flyttet til en dansk klasse i Næstved, fordi hendes danske sprog var så veludviklet.

- Lærerne fortalte mig, at jeg var den elev, der havde gået i verdensklassen i kortest tid. De fleste plejer at gå der i et eller to år.

- De fortalte mig, at jeg ikke måtte blive skuffet over mig selv, hvis mine mindre søskende lærte dansk hurtigere end mig, da det er helt normalt, men vi lærte det heldigvis samtidig, og har fulgtes ad siden, siger hun.

Som en nulstilling I 2020 fik 170 syrere inddraget eller nægtet forlængelse af deres opholdstilladelse i Danmark af Udlændingestyrelsen, som ligger i Næstved.

Organisationer som Dansk Flygtningehjælp og Amnesty mener ikke, at det er sikkert nok i Damaskus til at sende flygtninge tilbage, men i foråret besluttede de danske myndigheder, som det eneste land i Europa, at der er sikkert nok i Damaskus til at sende flygtningene hjem.

Pirwen og hendes familie boede i Aleppo, og er dermed ikke i risiko for at blive sendt hjem til Syrien lige nu. Men forårets debat har gjort Pirwen nervøs for, om hun kan blive sendt tilbage en dag - eksempelvis mens hun læser medicin.

- Landet er stadig i krig, der er ingen menneskerettigheder, intet håb. Jeg har boet her i seks år, Danmark er mit land. At blive sendt tilbage ville være som at starte fra nul igen, siger hun.

Engelsk sprogskole Efter sommerferien har Pirwen sparet nok penge sammen i den børnehave, hvor hun netop har fået arbejde, til at flytte seks måneder til London, hvor hun skal gå på sprogskole for at blive endnu bedre til engelsk.

Bagefter vil hun starte på medicin, som hun drømmer om. Hun skal bo hos en engelsk værtsfamilie, og det er første skridt mod at flytte hjemmefra, som hun regner med at gøre, når hun skal på universitetet. Måske til København eller Odense, fortæller hun stolt.

- Jeg ville ikke have kunnet gøre noget af det her, hvis det ikke havde været for al den hjælp, jeg har fået både fra venner og familie, fastslår hun.

