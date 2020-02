Khadar Mohamed og konen Warda Abdullahi Haji har fem børn i alt. Fra venstre sidder Mohamed på tre år, Zahra på fem år og Aisha på syv år. Tvillingepigerne Asma og Husna på tre måneder sov til middag, da Sjællandske var på besøg. Foto: Ida Steenfeldt Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Flygtede fra Somalia: Her er børn er et sikkerhedsnet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flygtede fra Somalia: Her er børn er et sikkerhedsnet

Næstved - 18. februar 2020 kl. 18:52 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom fem børn for mange lyder af meget, så mener formand for Somali Næstved Kulturforening Khadar Mohamed ikke, at det er »mange«. Han er vokset op i Somalia, hvor børn er lig med velstand og hjælp, når man bliver gammel.

- Hvis du bor i Somalia og ikke får børn, så bliver du hjemløs eller tigger, siger han.

Han flygtede fra Somalia til Danmark i 2009 på grund af borgerkrig i hjemlandet. Efter syv måneder på asylcenter flyttede han til Næstved, hvor han i dag bor med sin kone og deres fem børn.

Havde familien stadig boet i Somalia, havde børnene været de eneste til at tage sig af Khadar Mohamed og hans kone, når de engang blev for gamle til selv at klare sig. Der er ikke det samme veludviklede velfærdssamfund, som der er i Danmark.

Hans tilværelse i Danmark har vist ham, at danskerne har et lidt andet syn på de gamle i samfundet.

- Som ung i Somalia takker og ærer man de gamle, fordi de har givet en liv, men i Danmark viser man ikke de gamle den respekt, som jeg synes, de fortjener. Det er dem, der har givet alle muligheder videre, siger han.

Alligevel forstår Khadar Mohamed - til en hvis grænse - godt, at man kan tillade sig at sende sine forældre eller bedsteforældre på plejehjem.

- I Danmark findes velfærdssystemet jo, som tager sig af dem, der har brug for det. Det er ikke noget, man har i Somalia, siger han.

Han håber, at hans fem børn vil tage sig af ham, så længe det giver mening. Og hvis det en dag skulle komme så vidt, så er han ikke bange for at komme på plejehjem i Danmark.