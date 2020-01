Se billedserie Væk med tang og frem en flydespærre. Kommunen tilslutter sig et pilotprojekt på Vesterhave Strand. Foto: Brian Holgersen

Flydende gardin skal fjerne tangen på Vesterhave Strand

Næstved - 08. januar 2020

- Det er et forsøg. Jeg tvivler på det virker. Men nu giver vi det et skud.

Formand for Teknisk Udvalg, Helle Jessen (S), er skeptisk forud for det forsøg som hun selv og et flertal i Teknisk Udvalg netop har sagt ja til. Nemlig et flydende gardin spændt ud i havet ud for Vesterhave Strand - et gardin der skal holde tangen fri af den populære sommerhusstrand i Karrebæksminde.

- Altså, forsøget skal jo først godkendes af Kystdirektoratet og vi har ikke set nogen dokumentation for, at det virker. Men nu har vi afsat 50.000 kroner til det her pilotprojekt og hvis ikke pengene bliver brugt, ryger de tilbage i kassen, siger Helle Jessen.

Privat firma

Det er et privat firma, der har henvendt sig til kommunen og tilbudt en løsning med en flydespærre, der skal hindre tangen i at skylle op på kysten. Tidligere har Sjællandske fortalt om et såkaldt boblegardin med luftbobler, der skulle kunne fjerne både giftige gopler og ålegræs. Men det her projekt indeholder ingen bobler, men derimod et stort net der skal få tangen til at forblive i havet omkring os.

Kelberg siger nej

Den var de fleste medlemmer med på. Undtagen Niels Kelberg (DF). Han sagde nemlig nej.

- Jeg vil ikke træffe sådan en beslutning på et så uoplyst grundlag, siger Niels Kelberg og fortsætter ufortrødent:

- Vi aner ikke, hvor lang den her flydespærre skal være, vi ved heller ikke hvor langt ude i havet den skal fange tang. Og sidst, men ikke mindst, så aner vi ikke om det virker. Det svarer til at hælde 50.000 kroner direkte i havet, siger Kelberg.

Med beslutningen om et pilotprojekt skal kommunen nu have undersøgt, hvilke tilladelser der kræves til et sådan en flydende gardin ud for stranden. Midlerne tages fra rammebevillingen på 300.000 kroner til fjernelse af tang i Karrebæksminde.

Vesterhave Strand er en af de mest tangplagede danske badestrande. Hver sommer vader strandgæsterne rundt i et bredt bælte af rådden og ildelugtende ålegræs - ofte bredt som en treporet motorvej.