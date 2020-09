80-årige Brigitte Andersen med sin datter Eva Max Andersen i haven foran huset i Næstved. Eva Max Andersen glæder sig over, at Gustav Pohl besluttede at melde sig ud af partiet - NSDAP. - Tak til morfar, siger hun tørt. Foto: Robert Andersen

Flugten fra Königsberg endte lykkeligt i Næstved

Det er minus 30 grader, og sneen ligger i en tyk dyne over landskabet på godset nogle kilometer sydøst for Königsberg. En højgravid kvinde med to små børn og sin moster er ved at gøre sig klar til at flygte. Bare se at komme væk. Helst så langt vest på som muligt, lyder rådet. Sådan kommer det ikke til at gå - ikke i begyndelsen i hvert fald.