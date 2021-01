Se billedserie Flora Ofelia går på Herlufsholm Kostskole og har høstet stor anerkendelse for sine evner som skuespiller. Foto: Dorte Rye Silbo

Send til din ven. X Artiklen: Flora Ofelia nomineret til en Robert Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flora Ofelia nomineret til en Robert

Næstved - 20. januar 2021 kl. 09:24 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen

Det giver et sug i maven, når hun retter et intenst blik mod sin mor. Hollys brune øjne og sindsstemning mærkes i stuen, når Ulven Kommer er på tv. Det var indledningen i et portræt, som magasinet WKND/4700 bragte i oktober sidste år om det unge talent fra Bisserup - Flora Ofelia Hofmann Lindahl.

Dengang kunne seerne med stor spænding følge de otte afsnit i DR's dramaserie Ulven Kommer, hvor Flora Ofelia spillede teenagepigen Holly, der boede sammen med sin mor, stedfar og lillebror.

Hun skriver en stil, hvor hun anklager stedfaren for at yde vold. Det får alvorlige konsekvenser for familien.

Flora Ofelia fik stor ros for rollen. Hun leverede en flot præstation og i hvert afsnit skælvende holdte fast i sin karakters rolle. Det er derfor ikke uden grund, at 15-årigeFlora Ofelia måske har udsigt til at blive modtager af en Robert-statuette.

En dyst mod kendisser I kategorien Årets Kvindelige Hovedrolle er hun op imod fire skuespiller-kendisser som er Karen-Lise Münster, Laura Christensen, Lene Maria Christensen og Asta Kamma August.

Flora Ofelia leverede en pragtpræstation som Holly i tv-serien Ulven Kommer. Nu er den 15-årige skuespiller nomineret til Robert Prisen i kategorien Årets Kvindelige Hovedrolle. Foto: Michella Bredahl

Vi fangede Flora Ofelia hjemme, hvor hun i Covid-19-krisen klarer sin 9. klasses skolegang på Herlufsholm Skole online. Hun glæder sig så meget til at komme tilbage til skolen for at nyde det sidste halve år inden Skt. Annæ Gymnasium i København kalder.

- Jeg er meget beæret og overvældet over nomineringen. Og jeg tror, at folk kalder det opsigtsvækkende, fordi det ikke er særlig tit, at en så ung pige er nomineret til en stor pris.

- Jeg er op imod nogle seje, stærke kvinder, der selv har leveret fascinerende og vilde præstationer. Derfor tror jeg, at det er begrænset hvor store chancer jeg har. Jeg er stolt over bare at blive nomineret, så jeg fokuserer ikke så meget på at vinde, fortæller Flora Ofelia.

Folk stopper mig på gaden Som 10-årig vandt Flora Ofelia MGP for børn, så hun er i forvejen vant til at blive genkendt. Og det er ikke blevet mindre.

- Det er rigtig hyggeligt at folk stopper mig på gaden. De spørger om det ikke er mig fra Ulven Kommer, og vil gerne have billeder og en lille snak. Jeg prøver altid at være imødekommende, fortæller Flora Ofelia, der i den virkelige verden er en meget sød og storsmilende pige.

Siden Ulven Kommer er der lagt mange positive tilkendegivelser på Instagram, som Flora Ofelia sætter stor pris på. Skuespil er bare vejen frem - hun er vild med det.

2021 bliver et travlt år, og Flora glæder sig. Til marts skal hun være med i en kortfilm, hvor man følger seks generationer, og igen til sommer en kortfilm som foregår under 2. verdenskrig.

I virkeligheden er Flora Ofelia en glad pige fra Bisserup. Foto: Dorte Rye Silbo

- Jeg har flere uventede svar, der bobler, skriver hun i sin mail. Jeg er blevet indkaldt til casting på en masse projekter, som jeg ikke har fået svar på.

Men en ting er sikkert til oktober kan Flora Ofelia opleves i filmen Høst.

Lørdag 6. februar afsløres det om den lokale filmstjerne bliver beriget med en statuette for sit talent.