Flextur køres både af personbiler og liftvogne.

Flextur på vej tilbage - dyrere i by end på landet

Næstved - 21. august 2019 kl. 08:51 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis det står til politikerne i Teknisk Udvalg, så skal det igen være muligt at benytte sig af Flextur i Næstved Kommune.

Flextur, der indebærer, at man kan bestille transport fra egen adresse og til svømmehallen, dagligvarebutikken eller den lokale bodega, blev ellers nedlagt i 2015, fordi det viste sig at være for dyrt for kommunen. Dengang var der så mange, der benyttede sig af ordningen, at kommunen ikke kunne dække udgifterne.

Flextur blev på det tidspunkt erstattet af en forsøgsordning, som Movia kaldte »Næstved LandFlex«. Dén ordning står nu til at skulle rulles tilbage, fordi den ikke længere bliver udbudt af Movia. Med LandFlex kunne man stadig bestille ture fra egen adresse, men turen skulle gå inde fra en by og ud på landet, eller omvendt. Interne ture i byerne var altså ikke længere en mulighed.

Afslutningen på LandFlex betyder, at man må tage til takke med den fravalgte, dyre ordning, nemlig Flextur - dog med ændringer. Denne gang er det nemlig ikke kommunekassen, der kommer til at betale den dyre difference, men brugerne af den eneste mulige flexordning.

For at undgå en situation som i 2015, hvor folk nærmest benyttede sig af flextursordningen som taxakørsel, skal en genindførelse af Flextur indebære et højt startgebyr på ture inden for Næstveds bygrænser, nemlig på 60 kroner. I områderne uden for Næstved by kommer startgebyret til at ligge på 36 kroner, altså omkring det halve af prisen.

Medlem af Teknisk Udvalg, Thor Temte (Ø) forventer ikke at den nye, gamle ordning og prisforskellen vil skabe utilfredshed blandt borgerne i Næstved by.

- Vi forventer ikke, at folk, der er bosat i Næstved, bliver utilfrede, fordi de har mulighed for at køre med de almindelige bybusser, forklarer han.

Ifølge ham bliver den modererede flextursordning ikke blot indført, fordi der ikke er andre løsninger, men fordi det kommer til at gavne borgerne, der er bosat i landområderne.

- Vi vil altid gøre det bedre for dem, der bor på landet, end det er nu, og den nye løsning vil give dem bedre muligheder for at bruge den offentlige transport, siger han.

Intet er dog fastlagt endnu, og trafikbestillingen til 2020 skal først falde den 30. oktober.

Teknisk Udvalg er åbne for at høre, hvad borgernes holdning er til Flextursordningen og andre forslag i trafikbestillingen, som også blev drøftet på mødet den 12. august. Det betyder, at der er høringsperiode frem til den 30. august.

