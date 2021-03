Flest coronatilfælde i regionen: Folk tager smitten med hjem

Det kan ikke være en overraskelse, at Næstved Kommune for øjeblikket er den kommune i Region Sjælland, hvor flest er smittede, hvis man har fulgt med i udviklingen i coronatallene.

Styrelsen for Patientsikkerhed har opgjort, hvor folk formoder, at de er blevet smittede, og tallene viser, at flest er smittede hjemme, via bekendtskabskreds eller på deres job.

Tallene viser, at mange bliver smittet på arbejdet og via bekendtskabskredsen, og derefter tager smitten med hjem til familien.

- Vores medarbejdere gør en kæmpe indsats for at holde smitten nede. Derfor er det vigtigt, at vi andre gør en ekstra indsats for ikke at bringe smitten ind på institutionerne, siger Carsten Rasmussen.