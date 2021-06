Bå blok i Næstved repræsenteret af fra venstre Githa Nelander (NB), Rune Christensen (K), Robert Hansen (LA), Nickolai Hamann (DF), Kristian Skov-Andersen (V). Blandt de adspurgte i undersøgelsen svarer 40 procent desuden, at de vil stemme Socialdemokratisk. Hvis altså der var valg i morgen.Privatfoto

Flertal for K-forslag om gratis lokaler til foreninger

Næstved - 24. juni 2021 kl. 18:41 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

Initiativ: Står det til den Gallup-undersøgelse som de konservative har fået lavet - ønsker et overvældende flertal af de adspurgt Næstved-borgere, at foreninger skal have gratis adgang til lokaler.

Det er ikke nyt forslag fra de Konservative, om at gøre det omkostningsfrit for alle foreninger at benytte haller, idrætsanlæg og andre lokaler.

Imidlertid sætter Rune Kristensen (K) denne gang trumf på forslaget med en frisk gallup-undersøgelse.

345 Næstvedborgere er spurgt, hvad de synes om forslaget om, »at Næstved Kommune stiller gratis lokaler til rådighed«

Her svarer samlet over 93 procent »godt eller overvejende godt« om forslaget.

Undersøgelsen er baseret på et bredt aldersnit mellem 18 år og 60+, omtrent ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder i Næstved.

Undersøgelsen udmærker sig paradoksalt ved, at det primært er de røde vælgere, der synes om forslaget.

Delte meninger I foråret afstedkom forslaget efterfølgende en heftig debat i Sjællandske, hvor blandt andet Nye Borgerlige tilsluttede sig ideen.

Modsat argumenterede skeptikere for, at det vil skabe overbookninger at gøre idrætsfaciliteterne gratis frem for at betale 20 procent af udgiften, som det er i dag.

Ligesom det var i strid med »god og borgerlig politik« ikke at betale sit forbrug selv.

- Foreninger er ikke en kommerciel forretning. Kultur og fritid kan man godt hjælpe, for det er sundt for krop og sjæl at bevæge sig, siger Rune K., der dog ikke konkret vil pege på, hvor de syv millioner kroner, forslaget står til at koste kommunen, skal komme fra.

- Jeg kan sagtens finde dem, men så kommer vi bare til at diskutere finansiering, og det er ødelæggende for selve ideen, siger han.

- Vi har ambitioner om at løfte foreningerne ud af deres bundplacering i Næstved i forhold til andre kommuner, siger Rune Kristensen. (K).

Hvem skal betale Formand for Kultur- og Demokratiudvalget Linda Frederiksen (S) er ikke imod forslaget. Men hun er imod, at finansiere forslaget fra udvalgets egen kulturpulje.

- Jeg synes, det er et fint forslag, men hvis det betyder, at pengene skal hentes ved at gøre for eksempel medlemstilbud dyrere, skære i trænerlederpulje eller at kontingentet lægges på brugerne, så synes jeg ikke, at det er en god ide, siger hun og peger på, at der ikke tidligere har været stemning for forslaget i byrådet.

- Men måske kan der skabes enighed om et mindre beløb.

- Det ville måske gøre forslaget mere spiseligt for alle i byrådet, siger Linda Frederiksen.