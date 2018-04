Massiv billedserie: Flere tusinde demonstrerede for de offentligt ansatte

De verserende overenskomstforhandlinger har fyldt godt i medielandskabet den seneste tid. Onsdag var der landet over flere demonstrationer til støtte for de offentligt ansatte, således også i Næstved med et par tusinde demonstranter.

- Vi havde planlagt dagen 4. april, fordi konflikten skulle være trådt i kraft her. Nu blev den udsat, men vi blev enige om at afholde demonstrationen alligevel. Det er stadig vigtigt at synliggøre, at det ikke er i orden, at vores krav ikke bliver hørt, fortalte Betina Vincent Andersen, formand for BUPL Sydøst.