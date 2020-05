De manglende bolte er til at få øje på, men det er værre, hvis de kun er løsnet og dermed ikke så lette at opdage. Privatfoto

Flere tilfælde af løse hjulbolte: Er livsfarlig tendens på vej tilbage?

Næstved - 29. maj 2020 kl. 04:58 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trends har det med at vende tilbage med jævne mellemrum, men er der noget, man ikke ønsker, så er det, når livsfarlige tendenser får et comeback. Det ser desværre ud til muligvis at være tilfældet i Næstved.

I sommeren 2017 modtog politiet over hele landet hundredevis af anmeldelser fra bilister, der havde fået løsnet deres hjulbolte. Dillen spredte sig til Næstved men døde heldigvis ud igen. I weekenden skete præcis det samme dog for Morten Schou, der opdagede, at to ud af fem hjulbolte var fjernet fra hans venstre forhjul.

- De andre sad perfekt, og jeg har fået skiftet dæk på det samme Peugeot-værksted de seneste fem-seks år, så det skulle undre mig meget, hvis de var spændt forkert. Jeg er sikker på, at nogen har pillet ved dem, fortæller han.

Morten Schou valgte ikke at politianmelde hændelsen, men fortalte om den på Facebook for at advare andre. Ud fra kommentarerne på hans opslag kan det konstateres, at mindst tre andre i Næstved-området ligeledes har været udsat for løsnede hjulbolte for nylig. Hos politiet har man dog kun modtaget en enkelt anmeldelse for et par uger siden.

- Men der kan sagtens være tilfælde, uden det er anmeldt til os. Jeg vil opfordre til, at hvis man har mistanke om, at der er pillet ved ens hjulbolte, så skal man anmelde det til os. Også selv om vi ikke kan gøre så meget ved det, siger Jens Bruus, leder af lokalpolitiet i Næstved, og fortsætter:

- Da det var et modefænomen for tre år siden, fandt vi aldrig frem til mange gerningsmænd. Det kræver, at nogen har set det - overvågning eller vidner - ellers bliver det godt nok svært for os. Men det giver os et overblik over, om der er noget under opsejling, og vi kan også analysere på, om det for eksempel sker i et givent geografisk område.

Episoder med løsnede hjulbolte førte til en række færdselsuheld i hele Danmark i 2017.