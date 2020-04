Næstved Gymnasium har fået 492 ansøgninger til næste skoleår. Sidste år var der 464, der søgte om optagelse. Som ny STX-studerende har man tre års skolegang foran sig, før studenterhuen kan fejres. En HF-eksamen tager som udgangspunkt to år. Foto: Jan Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Flere søger ind på gymnasiet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere søger ind på gymnasiet

Næstved - 04. april 2020 kl. 11:03 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når sommerferien engang er forbi, og et nyt skoleår skal til at begynde, så bliver det med ekstra klasser både på STX- og HF-linjen på Næstved Gymnasium. Det skyldes, at gymnasiet har oplevet en stigning i antallet af unge, der søger om at komme ind på skolen.

En stigning, der glæder rektor Susanne Stubgaard.

- Jeg er utroligt glad for, at så mange unge vælger vores faglighed og fællesskab, siger hun.

Skoleåret 2020/2021 bliver således med 14 STX-klasser og fire HF-klasser.

Det øgede ansøgertal kan først og fremmest skyldes, at de årgange, der skal til at gå i gymnasie nu, er større end de tidligere årgange.

Susanne Stubgaard er dog også overbevist om, at skolens fokus på innovation og entreprenørskab gør den attraktiv og dermed tiltrækker ansøgere.

- Vi er kendt for at arbejde med innovation på nye måder, og har lavet mange samarbejder med virksomheder omkring innovative løsninger, siger hun.

Derudover har skolen også fået omtale ved blandt andet at have elever, der har vunder forskellige konkurrencer indenfor entreprenørskabets verden.

- Vores innovationslaboratorium og foodlab ruster eleverne godt til de krav, arbejdsmarkedet stiller til dem, og det er attraktivt, siger hun.

De seneste år er der blevet gjort en stor politisk indsats for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Ifølge Susanne Stubgaard er det dog ikke så vigtigt, hvilken en uddannelse, de unge vælger, men blot at de tager en ungdomsuddannelse.

- Al uddannelse er godt, både på det personlige plan men også på det samfundsmæssige plan, siger hun.

Hun uddyber, at gymnasiet understøtter de unge, der ønsker at gå den vej, men at hun også er glad på erhvervsuddannelsernes vegne, når de oplever fremgang.

- Der er jo brug for folk indenfor alle fag, så alle unge, der tager en uddannelse, gør noget godt, siger hun.

Næstved Gymnasium har modtaget 492 ansøgninger til skoleåret 2020/2021, og fylder dermed langt fra alle sine lidt over 600 pladser op.