Flere sigtet i stor færdselskontrol

Her foretog politiet en større færdselskontrol, og en bilist blev sigtet for at køre uden sikkerhedssele, en for kørsel uden førerret og en for forkert brug af lygterne.

Desuden blev 12 sigtet for ikke at have kørekortet med, og en enkelt knallertkører blev sigtet for ikke at have tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring.