Flere røg i politiets fotofælder i løbet af weekenden.

Næstved - 09. september 2019 kl. 14:41 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I løbet af weekenden har politiet flere steder været ude med målerne. Lørdag blev der uddelt syv klip, da 98 køretøjer kørte for hurtigt på Vordingborgvej. Her målte politiet hastigheder mellem klokken 7.15 og 13.45. I alt 2585 blev kontrolleret på strækningen, hvor det er tilladt at køre højst 60 km/t. Højeste hastighed blev målt til 93 km/t.

I Havnegade blev 606 køretøjer kontrolleret søndag mellem klokken 7.20 og 10.45. Af dem kørte otte for hurtigt på strækningen, hvor det er tilladt at køre højst 50 km/t. En enkelt bilist blev målt til 68 km/t. Også på Karrebækvej blev der trådt lidt for hårdt på speederen. Her blev 460 køretøjer kontrolleret fredag mellem klokken 10.40 og 13.15. Her må man højst køre 50 km/t, og 18 kørte for hurtigt. Højeste hastighed blev målt til 76 km/t, og to står til klip i kørekortet.

Søndag mellem klokken 10.50 og 14.10 kørte 11 af i alt 912 for hurtigt et andet sted på Karrebækvej. Her er det tilladt at køre 60 km/t, og højeste hastighed blev målt til 81 km/t.

Også på Strandvejen i Tappernøje trådte 24 bilister lidt for hårdt på speederen. Her målte politiet hastigheder fredag mellem klokken 7.30 og 10.15. 140 blev kontrolleret, og af dem kørte 24 for hurtigt på strækningen, hvor man højst må køre 50 km/t. En enkelt kørte 77 km/t.

