Flere røg i politiets fartfælde

626 køretøjer blev kontrolleret på Østre Ringvej onsdag mellem klokken 8.22 og 10.22, da politiet foretog hastighedskonrol. 11 kørte for hurtigt på strækningen, hvor det er tilladt at køre 60 km/t, og højeste hastighed blev målt til 81 km/t.

Også på Præstø Landevej målte politiet hastigheder mellem klokken 11.21 og 13.30. Her blev 675 køretøjer kontrolleret, og af dem kørte ni for hurtigt på strækningen, hvor det er tilladt at køre 60 kmt/t. Højeste hastighed blev mållt til 83 km/t, og en enkelt står til et klip i kørekortet.