Flere penge næste år

Næstved - 10. september 2021 kl. 20:16 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

Torsdag morgen har byrådets partier holdt møde om den aktuelle budgetsituation på børneområdet.

I den forbindelse har Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Konservative og Socialdemokratiet udsendt en pressemeddelelse om, at de fortsat står bag det to-årige budgetforlig, som blev indgået for et år siden gældende frem til 2022.

Partierne Venstre og Nye Borgerlige er imidlertid ikke nævnt.

Men det betyder ikke, at de to partier ikke bakker op om det omtalte budgetforlig, der blev indgået sidste år.

At de ikke er medunderskrivere af pressemeddelelsen, skyldes alene, at de ikke er enige i, hvordan hovedparten af byrådet vil finde de sidste 2,8 millioner kroner.

Baggrunden er, at byrådspolitiker Søren Revsbæk fra Venstre har anvendt sin ret til at standse beslutningen om, hvordan sparekniven skal svinges og få sagen behandlet i byrådet.

- Venstre har hele tiden kæmpet for at tilføre området flere midler, og vi ønsker ikke at spare pengene tæt på børnene.

- Trist at skulle slutte perioden af med at skære ned på de, der er tæt på børnene i hverdagen, siger Kristian Skov-Andersen, spidskandidat til kommunalvalget for Venstre.

Han hævder, at han i mødet med de øvrige politikere i byrådet har følt sig presset til at trække standsningsretten tilbage.

- Vi er blevet kraftigt opfordret til at trække standsningen tilbage, så det undgår at komme i byrådet.

- Og vi er ret overrasket over, at man betragter det så problematisk at diskutere, hvordan pengene skal spares, siger Kristian Skov-Andersen.

Han forklarer, at Venstre og Nye Borgerlige ikke er enige med det øvrige byråd om, hvordan besparelser på 2,8 millioner kroner på Børne- og skoleområdet skal effektueres.

Afviser blankt Foreholdt påstanden om pres afviser borgmester Carsten Rasmussen blankt, at byrådegruppen har forsøgt at presse Venstre til at frafalde sin standsningsret.

- Overhovedet ikke, siger Carsten Rasmussen og tilføjer, at det er ærgerligt, hvis ikke Venstre vil stå ved den politiske aftale.

- Et flertal i byrådet er enige om, at kommunens skoler og daginstitutioner selv finder ud af, hvordan de vil finde de sidste penge, siger han og understreger, at det er et forholdsvist lille beløb.

- Der er tale om 0,3 procent ud af et budget på 900 millioner kroner.

- Dét man i stedet bør hæfte sig ved er, at området står til at få flere penge, påpeger borgmesteren og forklarer, at Børne- og Skoleudvalget har behandlet budgetsituationen for 2022.

- Udvalget har fået tilført ekstra budget, både fra det to-årige budgetforlig, fra finansloven og senest fra den såkaldte "corona-pulje".

- Samlet får udvalget tilført yderligere ca. 41 millioner kroner i både budget 21 og budget 22, siger Carsten Rasmussen og pointerer, at minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet fastholdes på trods af besparelser.

Ingen forslag Ifølge borgmesteren har Venstre ikke stillet forslag til, hvordan man i givet fald vil finde pengene.

- Nu bliver det drøftet i byrådet.

- Og stiller de forslag og får det vedtaget, starter en ny høringsrunde, siger Carsten Rasmussen og tilføjer;

- I modsat fald er Venstre nødt til at stemme for det budgetforlig, der allerede er indgået, og som et fleretale er enige om.