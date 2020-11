En 14-årig pige blev lørdag aften ramt af et hagl fra et luftgevær. En 64-årig mand er sigtet i sagen.

Flere patruljer rykkede ud: 14-årig pige ramt af skud

Af Mia Than West

Flere politipatruljer rykkede lørdag aften ud til Herlufmagle efter en anmeldelse om, at en person var blevet ramt af et skud. Det viste sig at være alvorligt nok, men dog knap så dramatisk som først antaget.