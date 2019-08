Børnehuset Nøddehegnet i Næstved har fået bevilget penge fra Socialstyrelsen til flere ansatte. Det giver blandt andet mulighed for at opdele børnene i mindre grupper og hjælpe de børn, der kræver ekstra støtte. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Flere pædagoger giver færre problembørn

Næstved - 22. august 2019 kl. 05:57 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Børnehuset Nøddehegnet har man gode erfaringer med, at ekstra ressourcer gør en stor forskel i hverdagen. Her har de fået bevilget penge af Socialstyrelsen til ekstra personale i en periode over tre år. Det betyder, at institutionen har kunnet ansætte to ekstra pædagoger på fuld tid. Det giver blandt andet mulighed for at dele børnene op i mindre grupper, og der er mere tid til at hjælpe de børn, der kræver ekstra støtte.

- Der er ingen tvivl om, at hver en time kan mærkes. Det skaber stor værdi og effekt at være flere pædagoger. Det betyder noget for alle børnene, og det betyder så meget for arbejdsmiljøet, siger daglig leder Annette Duelund og tilføjer:

- Tid, nærvær og det at kunne blive og være i relationen med det enkelte barn er afgørende for at skabe et godt læringsmiljø.

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) påbegynder i disse dage forhandlinger om kommunernes økonomi for 2020. Et af de punkter, der skal tales om er minimumsnormeringer i dagtilbud.

Formand for Børne- og Skoleudvalget i Næstved Kommune, Lars Hoppe Søe, venter spændt på, hvad forhandlingerne ender med. Han mener, det er vigtigt, at der tilføres flere penge til området, så der kan ansættes mere personale i kommunens daginstitutioner.

- Med de børn vi har, er der ikke det voksenniveau i institutionerne i Næstved Kommune, som der bør være. Der er flere børn, der har brug for at tages hånd omkring. Jo tidligere vi kan sætte nogen i gang med at hjælpe børnene og deres forældre, jo hurtigere kan de komme tilbage på rette spor, siger Lars Hoppe Søe.