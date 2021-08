Se billedserie I Forsytiaparken i Grimstrup er 81 rækkehuse blevet opført som udlejningsboliger. Det er en klar tendens, der er kommet for at blive, fastslår eksperter overfor Sjællandske. Illustration: Gandrup Krabbe Vang arkitekter

Flere nyopførte boliger lejes ud: Singler og seniorer står i boligkø

Næstved - 25. august 2021 kl. 04:43 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Flere singler og flere ældre.

Det er blandt årsagerne til, at det giver økonomisk mere mening for private bygherrer at opføre nye boliger som udlejningsejendomme i stedet for ejerboliger, når de investerer i nye byggeprojekter i kommunen.

Sådan lyder vurderingen fra seniorøkonom i Boligøkonomisk Videncenter, Michael Harboe Møller, der overfor Sjællandske har gennemgået de seneste års byggerier i Næstved Kommune.

Klar tendens

Og tendensen er klar. I dag bliver omkring halvdelen af samtlige nyopførte boligprojekter opført som udlejningsejendomme. Senest har Birch Ejendomme annonceret byggeri af 64 lejede rækkehuse i Glumsø. I Næstved er 81 rækkehuse i Forsytiaparken i Grimstrup også blevet opført som udlejningsejendomme. Det samme sker på Maglebjerget mellem Næstved og Fensmark, samt seniorbolfællesskabet Hermanhaven på Fasanvej, de nyopførte lejligheder i Sct. Jørgens Park og det kommende boligområde med en såkaldt engelsk haveby i Næstved syd - alle bliver eller er blevet bygget som lejeboliger.

Her er forklaringen

Forklaringen - den kommer her:

- Vi er blevet flere singler. Det medfører behov for øget fleksibilitet omkring boligen, da singlers boligbehov kan ændre sig hurtigt og drastisk, hvis de finder nogen at dele livet med. For at være klar til det, er ejerboliger ikke ideelle for singler, da flytninger er meget omkostningstunge i forhold til hvad der gør sig gældende i lejeboliger, og det at bo i en ejerbolig desuden indebærer en betydelig økonomisk risiko, som ikke er til stede når man lejer, siger seniorøkonom Michael Harboe Møller, som peger på endnu en væsentlig forklaring på de stadig flere nyopførte lejeboliger.

- Vi bliver flere ældre. For ældre har lejeboliger de fordele, at de typisk er lettere at overkomme rent fysisk, og samtidigt er en boligform, som giver adgang til, at man kan bruge af sin formue, frem for at have den låst i mursten. Ældre flytter kun sjældent. Men når de endelig gør, vil det typisk være for at få det lettere og realisere friværdi.

Et tredje forhold er det simple, at mange slet ikke har råd til at købe - selvom renterne er i minus og bankerne lokker med lån til billige penge.

- Det ser vi især i byer som København og Aarhus, hvor mange familier begrænses i, hvor meget de kan købe for, og derfor vil kunne være tvunget til at leje, siger Michael Harboe Møller.

Sikker investering

Og spørger man lokalt på den stadig stigende tendens med flere nyopførte lejeboliger, så får man klare svar fra Michael Juul, partner i ingeniørfirmaet Juul & Kildemark på Sct. Peders Kirkeplads.

- Næstved er en udlejningsby, fastslår Michael Juul og fortsætter:

- Når investorerne kommer med den røde kuffert fuld af penge, så vil de have sikkerhed for investeringen. Det får de med udlejningsboliger, der ofte er udlejet fra dag ét, siger Michael Juul, der senest rådgav bygherrer med investeringen i Forsytiaparken i Grimstrup - et projekt til 140 millioner kroner.

- Det er snusfornuftige jyske investorer, der kigger på om tallene passer. Det gør de i Næstved, hvor vi har mange ældre, der ønsker at sælge huset og bo til leje i noget mere overkommeligt. Ældre over 70 år får nej henne i banken, når de spørger til et realkreditlån. I stedet kan de bo til leje og bruge løs af friværdien. Det giver mening, siger Michael Juul.

Høj husleje

Nyopførte udlejningsejendomme er ikke billige at bo i. Ofte ligger huslejeniveauet på 10.000 kroner - eller mere - om måneden. Det gør dem dyre at bo i. Alligevel er de attraktive af flere årsager, vurderer Michael Juul.

- Lejeboliger har en stor sammensætning af forskellige indkomsttyper. Der er de enlige mødre, får hjælp til en bolig af kommunen, singlerne som skal have noget overkommeligt, børnefamilierne og alle de ældre, som kan få boligstøtte, hvis formuen forsvinder og ægtefællen falder væk, siger Michael Juul.

Han er konstant på jagt efter nye lokaliteter til lejeboliger - et marked der er kommet for at blive i en kommune som Næstved.

- Jeg er i tæt dialog med investorerne, der virkelig har fået øje på Næstved som et sted, hvor det er attraktivt at opføre nye lejeboliger, fastslår han.