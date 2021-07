Se billedserie Antallet af praktikaftaler for lærlinge indenfor byggeriet er stedet med 34 procent på et år. Foto: Thomas Olsen

Flere lærlinge i travle håndværksvirksomheder

Næstved - 15. juli 2021 kl. 15:00 Af Af: Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Hos en af Sjællands største entreprenørvirksomheder, Hansen & Andersen A/S i Næstved kan man mærke at der er efterspørgsel efter gode håndværkere. Derfor har virksomheden valgt at satse på fremtiden, og har ansat ekstra lærlinge, så der nu er 12 lærling blandt de omkring 85 ansatte.

Det er blandt andet tømrere, murere, blikkenslagere og struktører.

- Vi tager et par ekstra lærlinge ind fordi vi kan se, at det allerede nu er svært at skaffe håndværkere, siger Jesper Toftebjerg Andersen, der er økonomidirektør i Hansen og Andersen A/S og formand for DI Dansk Byggeri Sjælland og Lolland-Falster.

Ansvarlighed De seneste opgørelse over praktikpladstal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, der i alt er indgået 2,199 praktikpladsaftaler mellem april 2020 og april 2021. Det er 564 flere end året før.

Jesper Toftebjerg Andersen er formand for DI Dansk Byggeri Sjælland og Lolland-Falster og direktør i Hansen & Andersen A/S i Næstved.

Jesper Toftebjerg Andersen er glad for, at flere virksomheder viser vejen for flere lærlinge og tager et socialt- og uddannelsesmæssigt ansvar.

- Vi har brugt fem år på at i talesætte at der mangler praktikpladser, og nu ser det ud til at virke, siger han.

Han mener også at de unge har fået øjnene op for jobbene i byggeriet.

- Det er blevet trendy at være bygningshåndværker, og så får man praktikløn, som er mere end SU, forklarer formanden for DI Dansk Byggeri Sjælland og Lolland-Falster.

Han har også bemærket at der en del piger, som tager sig en håndværksuddannelse.

- Vi har for eksempel en kvindelig tømrerlærling i Hansen & Andersen A/S, siger Jesper Toftebjerg Andersen.

Der er godt gang i byggeriet, og det er også medvirkende til, at flere håndværksmestre tør binde an med lærlinge og samtidig har brug for arbejdskraften, vurderer han.

- Som lærling i bygge- og anlægsbranchen lærer man de grundlæggende færdigheder, og det er mindst lige så vigtigt, at man kender til tempo og arbejdsrutiner ude på arbejdspladsen. Derfor er jeg glad for, at et større antal virksomheder åbner dørene for lærlinge.

