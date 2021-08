Flere kan blive chauffører hos Dekra

Se billedserie Palles Fragt mangler for øjeblikket 3-4 chauffører. Gerne med gaffeltruck certifikat. Foto: Jens Wollesen

Næstved - 19. august 2021 kl. 08:45 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Vognmandsfirmaet Palles Fragt i Næstved skriger på flere chauffører. Og det må gerne være nogen der både kan håndtere farligt gods og køre en gaffeltruck.

- Lige nu mangler vi 3-4 chauffører og jeg har kun fået seks ansøgninger, siger direktør Michael Palle.

Han vurderer, at det ikke kun er et lokalt problem men at der er stor mangel på chauffører i hele landet.

Dekra uddanner Den internationale virksomhed Dekras danske afdeling uddanner erhvervschauffører. Virksomheden har specialiseret i sikkerhed indenfor transport, og driver både synshaller og uddannelsesvirksomhed. På Dekras skole i Holsted industriområde i Næstved uddanner man årligt 600-700 kursister til job som erhvervschauffører. Det er kurser til lastbilkørekort, kurser for bus- og taxachauffører, man udbyder specialuddannelser indenfor handicapkørsel, og kørsel med vogntog og farligt gods. Det nyeste skud på stammen er en gaffeltruck-uddannelse, hvor det første hold elever starter mandag den 23, august i en nyindrettet hal i Holsted.

- Der er rigtig mange som gerne vil have gaffeltruck certifikat. Kravet er at man skal være fyldt 18 og have en lægeerklæring på at man er rask. Men det vigtigste er, at man har lyst til at lære noget nyt, siger Gregers Thaarup, der er uddannelsesleder hos Dekra Sjælland.

Han fortæller, at der giver gode jobmuligheder, jo flere erhvervskørekort man får. Der er mange som får kurserne bevilget af deres jobcenter eller A-kasse, fordi der er rigtig gode muligheder for at komme i arbejde.

Uddannelsesleder Gregers Thaarup glæder sig til at se de første gaffeltruck kursister i Næstved på mandag. Foto: Rikke Bondesen

Det kan direktør Michael Palle fra Palles Fragt bekræfte.

Palles Fragt - Vi har brug for flere chauffører der også kan køre gaffeltruck, fordi det betyder, at vi kan læsse flere paller på lastbilen, og dermed køre færre gange, siger han.

Han er også rigtig begejstret, når han får chauffører der har kørekort til at fragte farligt gods.

- Bare man skal flytte en dåse hårlak eller en flaske terpentin kræver det, at man er certificeret til at køre med farligt godt, siger Michael Palle.

Dekra i Næstved holder åbent hus i den nye gaffeltruckhal på Bassinbuen 2 torsdag d. 19. august mellem 14 og 16. Her kan man hilse på underviserne, vognmænd og jobkonsulenter.