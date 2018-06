Flere indbrud på samme vej

Der har i løbet af weekenden været flere indbrud på Fodbygårdsvej i Næstved. Et hus har haft ubudne gæster mellem fredag klokken 15 og lørdag klokken 14.30, hvorfra der er stjålet smykker, et ur og fødevarer. Et andet hus har mellem fredag klokken 16.30 og søndag klokken 11.40 også haft indbrud. Her er der blevet stjålet en bærbar pc, smykker og et kamera af mærket Canon.