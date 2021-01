Flere fyrede krudt af på ulovligt tidspunkt

Lørdag aften fik politiet en opringning fra et vidne, der fortalte, at han netop havde set, at to unge mænd fyre fyrværkeri af på Grønvej i Næstved. Da patruljen kort efter var på stedet, kunne betjentene ganske rigtigt se, at der stod to mænd og fyrede raketter af.