Mange bilister røg i fartfælden i påsken, hvor politiet har foretaget hastighedskontroller flere steder i kommunen.

Flere fartsyndere røg i politiets fotofælde i påsken

Næstved - 14. april 2020 kl. 14:17 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere har i løbet af påsken trådt lidt for hårdt på speederen. Politiet uddelte 10 klip i kørekortet, en betinget og en ubetinget frakendelse, da de foretog hastighedkontrol på Skelbyvej onsdag mellem klokken 17.07 og 21.52. 367 køretøjer blev kontrolleret, og af dem kørte 49 for hurtigt på strækningen, hvor det er tilladt at køre højst 70 km/t. Højeste hastighed blev målt til 148 km/t.

Også på Suså Landevej målte politiet hastigheder søndag mellem klokken 12.29 og 17.19. Her blev 664 køretøjer kontrolleret, og af dem kørte 124 for hurtigt på strækningen, hvor det er tilladt at køre 60 km/t. Der blev uddelt 21 klip, og højeste hastighed blev målt til 108 km/t.

Fredag mellem klokken 11.55 og 16.50 målte politiet hastigheder på Landevejen ved Holme-Olstrup. Her kørte 66 for hurtigt ud af 2175 kontrollerede køretøjer. Det førte til seks klip i kortet på strækningen, hvor det er tilladt at køre 50 km/t. Højeste hastighed blev målt til 74 km/t.

1150 køretøjer blev kontrolleret på Præstø Landevej mandag mellem klokken 11.42 og 16.45. 26 kørte for hurtigt på strækningen, hvor det er tilladt at køre 80 km/t. Højeste hastighed blev målt til 108 km/t.

