Politiet har travlt med at blitze bilister, der kører alt for stærkt på skolevejene.

Flere fartbilister blitzet på skolevej

Mange bilister er tilsyneladende fuldstændig ligeglade med skolestart. I hvert fald har politiet travlt med at blitze bilister, der kører alt for stærkt på skolevejene.

På Herlufsholm Allé, skolevejen til Lille Næstved skole, var der 43 bilister, der kan regne med en bøde for at køre mere end 50 km/t - og otte kørte så hurtigt at de får et klip i kørekortet.